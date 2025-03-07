В одноядерном тесте он набрал 3,680 баллов, в многоядерном — 14,924, что близко к средним значениям. Производительность Air почти не уступает версии Pro. В тесте Metal результат составил 54 864 балла, что ниже среднего (57 948), вероятно, из-за меньшего количества ядер GPU в базовой версии с 16 ГБ ОЗУ.

источник изображения: notebookcheckУже через день после анонса в рамках сдержанного пресс-релиза MacBook Air на базе M4 появился в базе тестов Geekbench. Это позволило получить первые данные о производительности чипа Apple. Результаты тестов показывают, что модель Air близка по показателям к версии Pro, что соответствует ожиданиям.

источник изображения: notebookcheckВ тестах Geekbench 6.4 MacBook Air (Mac16,13) набрал 3,680 баллов в одноядерном и 14,924 балла в многоядерном тестах. Эти результаты близки к средним значениям из базы данных бенчмарков (3,748 и 15,100 соответственно). Это свидетельствует о том, что разница в производительности между моделями Pro и Air будет минимальной, по крайней мере, в задачах, не связанных с длительными нагрузками.

источник изображения: notebookcheckВ тесте Metal MacBook Air M4 набрал 54 864 балла, что ниже среднего показателя в 57 948 баллов. Такая разница может быть связана с меньшим количеством ядер графического процессора в базовой 13-дюймовой версии MacBook Air. Однако точное количество ядер GPU неизвестно, так как Geekbench не предоставляет этих данных. Судя по конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти, вероятно, это базовая версия устройства.