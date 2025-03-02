Часы ударопрочные, водонепроницаемые до 200 метров и поставляются в металлической канистре с логотипами брендов.

Casio и Suzuki снова объединились, чтобы представить третью версию совместных часов Suzuki Jimny x Casio G-Shock GD-100. Эти часы вдохновлены легендарным внедорожником Suzuki Jimny 4WD (компактный 5-дверный автомобиль с полным приводом) и будут выпущены ограниченной серией в 1000 экземпляров. Участие в лотерее для покупки часов будет доступно с 9 по 15 апреля 2025 года.

источник изображения: notebookcheckЗа основу модели взяты часы G-Shock GD-100, которые получили новый дизайн в стиле милитари с использованием землистых тонов, перекликающихся с внедорожным характером Jimny. Цифровой дисплей стал более удобным для чтения благодаря разделению, а зеленые и желтые акценты подчеркивают прочный и стильный внешний вид. На каждом экземпляре размещен брендинг Jimny: подсветка с эмблемой носорога, гравировка на задней крышке с логотипами Jimny и Suzuki, а также уникальные элементы на ремешке.

источник изображения: notebookcheckЧасы поставляются в специальной упаковке — металлической канистре с иллюстрациями логотипов Jimny и Casio. Как и все модели G-Shock, они обладают ударопрочностью и водонепроницаемостью до 200 метров.