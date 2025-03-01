Компания Oppo планирует представить флагманский планшет Pad 4 Pro на китайском рынке в апреле 2025 года. В дальнейшем устройство может быть выпущено на международном уровне под брендом OnePlus, где получит название Pad 3, позиционируясь как преемник модели Pad 2. Ожидается, что новинка будет оснащена процессором Snapdragon 8 Elite — усовершенствованной версией Snapdragon 8 Gen 3, используемого в Pad 2. Мощность зарядки SuperVOOC увеличится с 67 Вт до 100 Вт в версии Pad 3 Pro, что в сочетании с аккумулятором ёмкостью свыше 10 000 мАч (против 9 510 мАч у предыдущего поколения) повысит автономность.
Планшет может получить две модификации: одна — с чипом MediaTek Dimensity 9400/9400+ (преемник процессора Dimensity 9000 из первого OnePlus Pad), другая — с разными типами экранов (OLED и LCD). Технические детали, включая распределение дисплеев между версиями, пока не раскрываются. В обеих моделях будут использоваться боковой сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера с датчиком глубины для улучшенной системы распознавания лица. Релиз Oppo Pad 4 Pro запланирован первоначально для Китая, тогда как глобальная версия под брендом OnePlus, вероятно, выйдет позже и может отличаться дизайном.