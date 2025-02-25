Они созданы на 4-нм техпроцессе TSMC, имеют восьмиядерную архитектуру (4 Cortex-A78 и 4 Cortex-A55) и GPU Mali-G615 MC2 для игр.

Компания MediaTek представила новые мобильные процессоры — Dimensity 7400 и Dimensity 7400X. Эти чипсеты стали преемниками прошлогодних моделей Dimensity 7300 и Dimensity 7300X. Они предлагают улучшенную производительность в задачах искусственного интеллекта и оптимизацию для игр.

Новые чипсеты Dimensity 7400 и 7400X созданы на базе 4-нм техпроцесса TSMC и оснащены восьмиядерной архитектурой: четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц для сложных задач и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц для фоновых процессов. Графическая производительность обеспечивается GPU Mali-G615 MC2, оптимизированным для плавной работы в мобильных играх.

Чипсеты поддерживают оперативную память LPDDR5 (до 6400 Мбит/с) и LPDDR4X, а также накопители UFS 3.1 и UFS 2.2 для быстрой записи и чтения данных. В сфере беспроводных технологий реализована поддержка 5G с агрегацией частот 3CC, обеспечивающей скорость загрузки до 3,27 Гбит/с, Wi-Fi 6E с конфигурацией антенн 2T2R для стабильного соединения и Bluetooth 5.4 с улучшенным управлением энергопотреблением. Комбинация этих характеристик делает решения подходящими для игр, мультимедийных задач и повседневного использования с упором на скорость и энергоэффективность.

источник изображения: GizmochinaДля работы с изображениями в чипсетах используется процессор Imagiq 950 ISP, поддерживающий камеры до 200 Мп и запись видео 4K HDR со скоростью 30 кадров/с. Качество съемки повышают функции на основе ИИ: автофокусировка, электронная стабилизация (EIS) и аппаратное распознавание лиц. Дисплейный процессор MiraVision 955 обеспечивает плавную картинку с разрешением WFHD+ (120 Гц) и Full HD+ (144 Гц), усиливая яркость и детализацию. Модернизированный нейропроцессор APU 655 демонстрирует на 15% более высокую производительность в задачах ИИ по сравнению с предыдущим поколением. Технология UltraSave 3.0+ снижает энергопотребление в играх на 36%, а поддержка стандарта Google Ultra HDR расширяет динамический диапазон фотографий и видео, сохраняя детали в тенях и светлых участках.

Чипсеты Dimensity 7400 и 7400X сохраняют идентичные базовые характеристики, но ориентированы на разные типы устройств. Модель Dimensity 7400X оптимизирована для складных смартфонов: её архитектура улучшена для работы с несколькими экранами, включая более точное управление энергопотреблением и адаптацию под гибкие дисплеи. Для классических смартфонов предназначен Dimensity 7400 — он обеспечивает аналогичную производительность, но без специфических доработок для складных конструкций.

Обе платформы сохраняют поддержку современных стандартов связи, игровых технологий и улучшенной обработки изображений. Серийные устройства на базе Dimensity 7400 и 7400X, согласно данным MediaTek, появятся на рынке в первом квартале 2025 года.