DeepSeek R1 улучшает взаимодействие: голосовая активация, быстрый отклик и объяснение сложных задач.

Компания Infinix 26 февраля представит масштабное обновление искусственного интеллекта для своих смартфонов. Основное улучшение коснется голосового помощника Folax — в него встроят новый ИИ-модуль DeepSeek R1, который сделает работу с устройством умнее и удобнее. Официальный запуск обновления запланирован на 3 марта вместе с выходом новой серии смартфонов Note 50 в Индонезии. Именно эти модели первыми получат все ИИ-функции, включая улучшенный Folax.

Новый ИИ-модуль DeepSeek R1 глубоко интегрирован в голосовой помощник Folax. Пользователи смогут обращаться к Folax двумя способами: через голосовую активацию или нажатие кнопки питания. Ранние тесты показали, что Folax стал лучше понимать запросы и быстрее на них реагировать. Кроме того, помощник теперь может объяснять свои действия при выполнении сложных задач.

источник изображения: GizmochinaDeepSeek стремительно стал одним из самых популярных приложений с искусственным интеллектом в мире. Оно возглавило рейтинги загрузок в Apple App Store и Google Play Store, заняв первое место в 140 странах. Многие пользователи считают DeepSeek даже более эффективным, чем ChatGPT, благодаря его доступности, высокой точности в решении технических задач, гибкой настройке и быстрому времени отклика.

Компания Infinix подтвердила, что 3 марта в Индонезии состоится презентация новой серии смартфонов Note 50. Линейка будет включать несколько моделей: Note 50, Note 50 Pro, Note 50 Pro+, Note 50S, Note 50X, а также версии 4G для Note 50 и Note 50 Pro. Однако не все устройства поступят в продажу сразу — часть моделей, вероятно, появится позже.