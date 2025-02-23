RTX 50-я серия (5090/5070 Ti) в тестах уступает предыдущему поколению (до 16%), но результаты сырые (19 образцов). Возможен рост после оптимизации. В отдельных тестах 5070 Ti уже обгоняет RTX 4070.

Недавние тесты видеокарт Nvidia GeForce RTX 50-й серии (Blackwell) на PassMark показывают неоднозначные результаты. Неясно, связано ли это с особенностями бенчмарка или самих карт, но флагманская RTX 5090, которая изначально претендовала на лидерство, теперь занимает второе место после RTX 4090.

источник изображения: notebookcheckСитуация с RTX 5070 Ti также вызывает вопросы. Несмотря на достойный средний результат в 30 728 баллов, карта не смогла обойти более старые модели — RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti Super. Это ставит под сомнение ожидаемый прирост производительности нового поколения.

источник изображения: notebookcheckНа данный момент на сайте PassMark появилось всего 19 образцов видеокарты GeForce RTX 5070 Ti, что делает текущие результаты предварительными. Ожидается, что со временем производительность улучшится, особенно после обновления драйверов и устранения возможных проблем, таких как отсутствующие ROPs.

источник изображения: notebookcheckСейчас RTX 5070 Ti отстает от RTX 4070 Ti всего на -3,25% и от RTX 4070 Ti Super на -3,37%. Однако стоит учитывать, что карты поколения Ada Lovelace (RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti Super) были протестированы на тысячах образцов, что делает их результаты более стабильными. Это не должно сильно беспокоить владельцев RTX 5070 Ti, так как новая видеокарта уже показала себя эффективной в других тестах, превзойдя предшественников, связанных с RTX 4070.

источник изображения: notebookcheckВидеокарта RTX 5070 Ti в тесте GPU Compute демонстрирует 15 806 операций/с, что на 16% ниже результата RTX 4070 Ti (18 807 операций/с). Это ставит новую модель ближе к стандартной RTX 4070 (14 888 операций/с), несмотря на обновления в виде памяти GDDR7, улучшенных ядер RT и тензорных ядер. Аналогичная ситуация наблюдается у RTX 5090, которая уступила RTX 4090 в других тестах. Хотя NVIDIA внесла значительные технологические улучшения, текущие результаты выглядят неожиданно, особенно на фоне заявленных преимуществ Blackwell. Пока рано делать окончательные выводы — тестировано всего 19 образцов RTX 5070 Ti, а ранние драйверы и оптимизация могли повлиять на результаты. Однако даже с учётом этих факторов отставание от предыдущего поколения в ключевых дисциплинах требует внимания. В других тестах RTX 5070 Ti уже показала себя лучше предшественников, что оставляет надежду на рост производительности после финальных доработок.