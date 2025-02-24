Оснащен 4-дюймовым внешним и 6,9-дюймовым складным экранами, двойной камерой (50 МП), Snapdragon 8 Elite и аккумулятором 4000 мАч. Ожидается во втором квартале 2025 года.

Складной смартфон Motorola Razr Plus 2025, который в некоторых регионах может выйти под названием Razr 60 Ultra, недавно появился в сети, раскрыв свой дизайн. Теперь известный инсайдер Эван Бласс поделился рендерами устройства в новом цвете — Rio Red.

источник изображения: gizmochinaОжидается, что новый цвет Rio Red для Motorola Razr 60 Ultra будет иметь отделку из веганской кожи, о чем свидетельствует зернистая текстура на рендерах. Темно-зеленый вариант, представленный в более ранних отчетах, также использует аналогичный материал искусственной кожи на задней панели. Телефон оснащен рамкой из металлического сплава, на которой расположены кнопки регулировки громкости, боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB-C, слот для SIM-карты и динамики. Этот дизайн сочетает в себе премиальные материалы, такие как веганская кожа и металл, с функциональностью, делая устройство стильным и удобным в использовании.

Складной смартфон, вероятно, сохранит большой 4-дюймовый OLED-дисплей, который занимает верхнюю половину внешней панели. По бокам от экрана будет расположена двойная камера. Внутри устройства ожидается 6,9-дюймовый складной pOLED-экран с разрешением FHD+ и, возможно, высокой частотой обновления для более плавной работы. По слухам, смартфон получит мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что станет значительным шагом вперед по сравнению с Snapdragon 8s Gen 3, используемым в Razr 50 Ultra. Также ожидается, что устройство оснастят аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, что решит одну из главных проблем предыдущих моделей Razr — недостаточную автономность.

источник изображения: GizmochinaДетали о камерах устройства пока остаются неизвестными, но, согласно утечкам, смартфон получит основной 50-мегапиксельный датчик и сверхширокоугольный объектив. Motorola пока не подтвердила официальные цены или точную дату выпуска, однако предыдущие отчеты предполагают, что Razr 60 Ultra может быть представлен во втором квартале 2025 года.