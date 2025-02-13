Samsung выпустила Galaxy F06 5G — преемника Galaxy F05 с улучшенным процессором, дисплеем и программной поддержкой.

Компания Samsung представила новый доступный смартфон Galaxy F06 5G, расширив линейку F-серии. Это устройство начального уровня пришло на смену модели Galaxy F05, которая вышла в сентябре прошлого года. По сравнению с предшественником, Galaxy F06 5G получил значительные улучшения: более мощный процессор, обновленный дисплей и расширенную поддержку программного обеспечения.

источник изображения: notebookcheckЧто касается дизайна, Samsung немного обновила внешний вид смартфона Galaxy F06 5G. Устройство получило 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей и пиковой яркостью 800 нит. Однако, к сожалению, частота обновления экрана осталась прежней — 60 Гц, как и у предыдущей модели.

Внутри смартфона с поддержкой 5G установлен процессор MediaTek Dimensity 6300, который работает в связке с оперативной памятью до 6 ГБ и встроенным накопителем на 128 ГБ. Память можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Устройство работает на OneUI 6, основанной на Android 14, и Samsung обещает четыре года крупных обновлений ОС (вплоть до Android 18) и четыре года обновлений безопасности. Это делает Galaxy F06 5G серьезным конкурентом в своем сегменте.

источник изображения: notebookcheckВ плане камер Galaxy F06 5G не претерпел изменений по сравнению с предшественником. Устройство оснащено основной камерой на 50 МП и датчиком глубины на 2 МП. На передней панели установлена 8-мегапиксельная камера для селфи и видеочатов. Смартфон также получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Стоимость смартфона стартует с 9 999 индийских рупий (примерно 10 998 рублей) и доступен в двух цветах: Bahama Blue и Lit Violet.