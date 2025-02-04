Смартфон будет работать на базе Android 15 и оснащён процессором Snapdragon 8 Elite. Устройство получит улучшенный искусственный интеллект благодаря новой версии Xiaomi HyperOS 2.0, включающей такие функции, как помощник по написанию текстов, переводчик и AI Memo Recording.

На платформе Geekbench AI появилось устройство Xiaomi с номером модели 25010PN30G. Скорее всего, это глобальная версия будущего флагмана — Xiaomi 15 Ultra.

Согласно данным, смартфон будет работать на операционной системе Android 15 "из коробки". Тактовые частоты процессора, указанные в тесте, подтверждают предыдущие сообщения о том, что устройство оснастят новым топовым чипом Snapdragon 8 Elite.

источник изображения: gizmochinaЧто касается возможностей NPU, то стоит обратить внимание на серию Galaxy S25, где этот модуль успешно поддерживает множество продвинутых функций искусственного интеллекта. Однако следует помнить, что реальная эффективность работы ИИ зависит не только от характеристик самого NPU, но и от того, насколько качественно Xiaomi реализует эти функции.

Устройство будет работать под управлением Xiaomi HyperOS 2.0, который включает ряд функций искусственного интеллекта. Среди них — помощник по написанию текстов, помогающий создавать электронные письма, сообщения и другие документы, а также инструмент для перевода. Есть функция AI Memo Recording, позволяющая записывать и автоматически расшифровывать заметки на основе данных, полученных во время встреч и звонков. Также есть интересная возможность — «AI movie lock screen clock», которая позволяет телефону анализировать пользовательские видеозаписи и превращать их в динамичные заставки для экрана блокировки.

источник изображения: gizmochinaТесты Geekbench показали, что прототип устройства демонстрирует впечатляющую производительность. В одноядерном тесте он набрал 3 180 баллов, а в многоядерном — 10 058 баллов. Эти результаты находятся на одном уровне с другими топовыми флагманами, такими как Galaxy S25 Ultra, OnePlus 13 и iQOO 13, которые также используют чип Snapdragon 8 Elite.

источник изображения: gizmochinaКамера будет оснащена 1-дюймовым сенсором Sony Lytia LYT-900 в качестве основного модуля, дополненным перископическим телеобъективом Samsung ISOCELL HP9 на 200 Мп для дальнего зума и 50-мегапиксельным телеобъективом Sony IMX858 для ближнего зума. Ранее мы уже видели 200-мегапиксельную камеру у vivo X200 Pro, благодаря которой устройство показало отличные результаты при съемке с большим увеличением, превосходя даже Galaxy S25 Ultra. Ожидается, что схожие возможности будут и у Xiaomi 15 Ultra.