Экран S25 Ultra начал царапаться на 6 уровне по шкале Мооса, а S Pen не поддерживает Bluetooth, хотя имеет отсек для батарейки. Несмотря на это, телефон успешно прошёл тест на изгиб.

Новые флагманы Samsung — Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra — не сильно отличаются от своих предшественников в плане дизайна. Основные изменения включают закругленные края и характерные металлические кольца вокруг задних камер. Однако недавний тест на прочность раскрыл интересные детали об этих кольцах и других особенностях телефонов.

Ютубер JerryRigEverything, известный своими разборками и стресс-тестами смартфонов, проверил на прочность модель S25 Ultra. Его выводы о металлических кольцах камер оказались самыми неожиданными.

источник изображения: GizmochinaХотя металлические кольца кажутся прочной частью конструкции камеры, ютубер показал, что их можно легко снять с помощью лезвия бритвы. По его словам, кольца крепятся «как накладные ресницы», что указывает на использование Samsung клеевого метода для их фиксации.

Хотя кольца вряд ли отвалятся при обычном использовании, удивительно, что Samsung выбрала такой подход для своих флагманских устройств. Кроме колец камер, тест на прочность выявил и другие интересные моменты. Например, логотип Samsung на задней панели был заметно смещен в тестовом экземпляре. Ютубер отметил, что это не проблема с камерой, а, скорее всего, производственный дефект. Однако это может быть единичный случай, так как другие обозреватели не сообщали о подобных проблемах.

источник изображения: GizmchinaЭкран S25 Ultra также прошел проверку на прочность. Если предыдущий S24 Ultra начинал царапаться на 7 уровне по шкале Мооса, то S25 Ultra с улучшенным стеклом Gorilla Glass Armor 2 показал первые царапины уже на 6 уровне. Ютубер также отметил, что S Pen в S25 Ultra не поддерживает Bluetooth, несмотря на наличие отсека для батарейки (который, что интересно, оказался пустым).

Титановая конструкция телефона ограничена только рамкой — боковые кнопки выполнены не из титана. Тем не менее, S25 Ultra успешно прошел тест на изгиб, подтвердив свою надежность.