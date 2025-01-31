Смартфон сохранит разъем для наушников и поддержку 32-битного звука Hi-Res, как у ROG Phone 9 Pro.

Компания Asus официально анонсировала смартфон Zenfone 12 Ultra. По предварительным данным, устройство может оказаться ребрендингом модели ROG Phone 9 Pro. В коротком 15-секундном видео производитель акцентировал внимание на сверхтонких рамках корпуса, а также дисплее с центральным отверстием для фронтальной камеры — решение, уже знакомое по линейке ROG.

Тизер также подтвердил, что Zenfone 12 Ultra будет оснащен разъемом для наушников, что сейчас встречается редко среди флагманов. Впрочем, это неудивительно, учитывая, что ROG Phone 9 Pro тоже имеет такой разъем.

источник изображения: notebookcheckASUS ROG Phone 9 Pro поддерживает 32-битный звук Hi-Res через разъем 3,5 мм, и ожидается, что Zenfone 12 Ultra унаследует эту функцию. В отношении беспроводного звука прогнозируется поддержка кодеков aptX Lossless, aptX Adaptive и aptX HD, как у модели ROG. Что касается других особенностей, тизерный ролик не раскрывает подробностей, за исключением информации о дисплее и разъеме 3,5 мм. Однако, если Zenfone 12 Ultra окажется ребрендингом ROG Phone 9 Pro, он может получить чипсет Snapdragon 8 Elite и улучшенную систему охлаждения, такую же, как у телефона ROG.

Среди прочих ожидаемых характеристик Zenfone 12 Ultra — основная камера на 50 МП, телеобъектив на 32 МП и сверхширокоугольная камера на 13 МП. Телефон также получит аккумулятор емкостью 5800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт, до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти стандарта UFS 4.0. Дата выхода и цена смартфона пока не подтверждены компанией Asus.