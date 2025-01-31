Главная особенность — светодиодные элементы в форме ломаного треугольника вместо стандартной вспышки.

TECNO POVA Mobile India анонсирует новый смартфон с футуристичным дизайном. Об этом стало известно из тизера, опубликованного в социальных сетях.

Главная особенность устройства — светодиодные элементы в форме ломаного треугольника, которые заменяют традиционную кольцевую вспышку, как у предыдущей модели POVA 6 Neo.

источник изображения: notebookcheckНовая функция, судя по всему, интегрирована в модуль камеры на задней панели Pova 7 (или 7 Pro). Этот дизайнерский ход, вероятно, призван выделить устройство на фоне других ожидаемых новинок, таких как Nothing Phone 3(a) и 3(a) Pro, которые также скоро выйдут на рынок.

Tecno, как потенциальный конкурент, оснащает свои смартфоны как минимум двумя задними камерами и, возможно, предложит стильный дизайн с плоскими краями корпуса и экраном. Ожидается, что новинка получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Dimensity 6080, мощную батарею на 6000 мАч и поддержку сверхбыстрой зарядки 70 Вт Ultra Charging.