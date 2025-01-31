Устройство станет флагманом среднего ценового сегмента с ценой ниже 40 000 рупий (около 45 200 рублей).

Согласно последним слухам, Vivo планирует представить в Индии свой новый смартфон V50 уже в феврале — ориентировочно в третьей неделе месяца. Ранее ходили разговоры о возможном выходе базовой версии устройства, однако, судя по актуальной информации, на индийский рынок поступит только старшая модель.

Подробности о гаджете раскрыл инсайдер Абхишек Ядав, опубликовавший данные из утечки. Судя по ним, Vivo V50 может стать одним из главных хитов среднего ценового сегмента в 2025 году. Устройство обещает сочетание премиальных функций и доступной цены: например, поддержка продвинутой камеры, улучшенная производительность и дисплей высокого разрешения будут предложены менее чем за 40 000 рупий (45 200 рублей).

источник изображения: GizmochinaСмартфон получит 6,7-дюймовый экран с изогнутыми краями по всем четырём сторонам с частотой обновления 120 Гц. «Сердцем» модели станет процессор Snapdragon 7 Gen 3 от Qualcomm. Но главный козырь Vivo V50 — это Android 15 «из коробки». Если слухи подтвердятся, устройство войдёт в число первопроходцев, предлагающих новейшую ОС Google сразу после покупки.

Телефон порадует любителей фотографии двойной задней камерой с двумя 50-мегапиксельными сенсорами, а также 50-мегапиксельной фронтальной камерой для качественных селфи. Кроме того, устройство оснащено мощной батареей на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт. Также стоит отметить наличие сертификатов IP68 и IP69, гарантирующих защиту от пыли и влаги.

Дизайн и качество сборки Vivo V50 напоминают Vivo S20, хотя есть некоторые отличия в камере. Если в Vivo S20 используется основной датчик на 50 мегапикселей вместе со вторым объективом на 8 мегапикселей, то индийская версия получила две 50-мегапиксельные камеры для большей универсальности. Остальные параметры, такие как экран, процессор, батарея и технология зарядки, остались практически без изменений. Это говорит о том, что Vivo V50, возможно, является слегка модернизированным вариантом S20, адаптированным под предпочтения индийского рынка.