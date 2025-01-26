Версия S Pen без Bluetooth вызвала критику среди фанатов, но Samsung планирует продавать Bluetooth-версию отдельно.

Galaxy S25 Ultra — флагманский смартфон Samsung, отличающийся элегантным дизайном. Он стал легче, тоньше и комфортнее лежит в руке. Кроме того, устройство получило ряд значимых улучшений: увеличенный дисплей, новейший процессор и усовершенствованную сверхширокоугольную камеру. Удивительно, S Pen теперь поставляется без поддержки Bluetooth, что отличает его от версии, использовавшейся в предыдущей модели.

источник изображения: notebookcheckНекоторые фанаты серии Galaxy Ultra раскритиковали Samsung за то, что в Galaxy S25 Ultra используется упрощенная версия S Pen, однако такое решение вполне объяснимо с точки зрения бизнеса. Вероятно, компания рассчитывает продавать Bluetooth-версию стилуса отдельно.

В официальном блоге Samsung содержится информация об использовании S Pen с поддержкой Bluetooth для Galaxy S25 Ultra. В статье подробно объясняется, как этот аксессуар помогает повысить производительность. Например, упоминалось, что S Pen с Bluetooth может использоваться в качестве пульта дистанционного управления в различных приложениях, таких как камера. Тем не менее, блог также отмечает, что теперь эта версия ручки продается отдельно.

источник изображения: notebookcheckВ Германии S Pen для Galaxy S25 Ultra оценивается в 54,90 евро, но действует скидка 50%, снижающая стоимость до 27,45 евро. Предполагается, что версия S Pen с поддержкой Bluetooth для Galaxy S25 Ultra будет стоить дороже.

Однако пока неясно, будут ли пользователи готовы платить за него, особенно учитывая, что в прошлом году такой стилус входил в комплект поставки телефона бесплатно, а сейчас Samsung предлагает клиентам приобретать его за отдельную плату.