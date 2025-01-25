Устройство получит процессор Snapdragon 8+ Gen 3, квадратный модуль камеры с оптической стабилизацией, 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой 144 Гц, батарею на 6400 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и будет доступно в двух версиях памяти.

iQOO скоро запустит смартфон Neo 10R в Индии. Первый тизер появился лишь вчера, а сам бренд уже раскрыл дизайн и чипсет устройства через платформу Amazon.

Neo 10R выделяется своим дизайном на фоне моделей Neo 10 и Neo 10 Pro, представленных в Китае в ноябре. Если у последних камера имеет прямоугольную компоновку, то у Neo 10R она заключена в квадратный модуль с закруглёнными углами, где размещены два сенсора. Светодиодная вспышка вынесена за пределы этого блока и находится слева от него. Также отметим, что наличие надписи «OIS» указывает на поддержку оптической стабилизации изображения основным объективом.

источник изображения: GizmochinaЕще важнее отметить, что другой тизер подтверждает использование в телефоне процессора Snapdragon 8+ Gen 3. Этот чип включает одно ядро Cortex-X4 с частотой 3 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2,8 ГГц и три ядра Cortex-A520 с частотой 2 ГГц.

источник изображения: GizmochinaСогласно предыдущим данным, iQOO предложит две версии смартфона Neo 10R: с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Экран устройства представляет собой 6,78-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления 144 Гц. Фронтальная камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором. Сзади расположены 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX800 и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 6400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Ожидается, что модель будет доступна в двух цветах: Blue White Slice и Lunar Titanium.Цена устройства предположительно составит менее 30 000 индийских рупий (примерно 34 200 рублей).