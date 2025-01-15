Устройство будет получит до 16 ГБ оперативной памяти. Ожидаются улучшения батареи и дисплея.

Компания Asus подтвердила существование Zenfone 12 Ultra, который станет преемником прошлогодней модели Zenfone 11 Ultra. Однако релиз устройства пока откладывается. Официальный дебют новинки состоится не раньше 6 февраля следующего года на специальном мероприятии.

источник изображения: notebookcheckУстройство было замечено на платформе Geekbench под модельным номером «ASUS AI2501_H». Согласно спискам, Zenfone 12 Ultra получит процессор Snapdragon 8 Elite, такой же, как у серии ROG Phone 9. Ожидается, что аппарат будет доступен с 16 ГБ оперативной памяти, но, вероятно, появится и более доступная версия с 12 ГБ, аналогично предыдущим моделям Zenfone 11 Ultra и ROG Phone 9.

источник изображения: notebookcheckНа основании имеющихся данных, Zenfone 12 Ultra, похоже, будет демонстрировать производительность на уровне устройств с процессором Snapdragon 8 Elite. В частности, ожидается, что в тесте Geekbench 6.3 телефон покажет примерно 3000 баллов в одноядерном режиме и около 9500 баллов в многоядерном.

источник изображения: notebookcheckИсходя из опыта с серией ROG Phone 9, можно предположить, что Zenfone 12 Ultra выйдет уже в следующем месяце с улучшенной батареей и более быстрым дисплеем по сравнению с предыдущей моделью.