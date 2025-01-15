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Аскар_Техник
TSMC получила разрешение правительства Тайваня на производство 2-нанометровых чипов за рубежом
Расширение TSMC в Аризоне включает планы запуска второго завода, который будет производить 2-нанометровые и 3-нанометровые чипы к 2028 году. Третий завод, строящийся к концу десятилетия, также будет использовать передовые технологии. Эти шаги направлены на укрепление глобальных цепочек поставок микросхем и сотрудничество с ключевыми странами, включая США, Германию, Японию и Филиппины.

Министерство экономики Тайваня отменило запрет, ранее препятствовавший TSMC производить 2-нанометровые чипы за пределами страны. Это решение стало значительным отходом от прежней политики, согласно которой зарубежные предприятия компании должны были как минимум на два поколения отставать от тайваньского производства.

«Эти правила устарели. Время изменилось», — заявил министр экономики Дж.В. Куо на пресс-конференции. Он подчеркнул, что частные компании должны самостоятельно принимать решения, исходя из своего технологического прогресса. Данный шаг совпадает с планами расширения TSMC в Аризоне, где общая сумма инвестиций может достичь 65 миллиардов долларов. Предполагается, что второй завод начнёт выпускать 2-нанометровые и 3-нанометровые чипы к 2028 году, вслед за производством 4-нанометровых чипов на первом объекте, запуск которого запланирован на начало 2025 года.

 источник изображения: notebookcheckТретий завод TSMC в Аризоне, завершение строительства которого запланировано на конец текущего десятилетия, будет ориентирован на использование 2-нанометровых процессов или более современных технологий. Хотя новые правила уже вступили в силу, министр Куо отметил, что TSMC будет подходить осторожно к инвестициям в размере 28–30 миллиардов долларов, необходимых для создания этого передового производственного объекта. Эта корректировка политики является частью общей стратегии Тайваня по укреплению глобальных цепочек поставок микросхем. В следующем году Министерство экономики намерено сосредоточиться на сотрудничестве с такими странами, как США, Германия, Япония и Филиппины. Также планируется открытие офиса в японском городе Фукуока, чтобы поддерживать компании, работающие в сфере полупроводников, вблизи будущего завода TSMC в Кумамото.

Изменение политики связано с пересмотром Тайванем своей стратегии «Кремниевого щита», которая первоначально предусматривала сохранение производства самых передовых чипов исключительно внутри страны для поддержания технологического преимущества. Правительство осознает, что ситуация в полупроводниковой индустрии меняется, особенно учитывая тот факт, что 60% мировых разработчиков микросхем находятся в США.

#tsmc
Источник: notebookcheck.net
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