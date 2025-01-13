Модель 2025 года, представленная в ноябре 2024 года, до сих пор продавалась только в Китае, но теперь готовится к глобальному релизу после получения разрешения на продажу в Индонезии.

MatePad Pro 13.2 – это более компактная альтернатива от Huawei устройствам вроде Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Хотя текущая модель планшета известна как версия 2025 года, она была представлена ещё в ноябре 2024 года. С тех пор планшет остаётся доступным только на китайском рынке.

источник изображения: notebookcheckОднако теперь есть вероятность, что устройство получит более подходящее название для международного рынка, ведь индонезийский регулятор SDPPI выдал разрешение на его продажу в стране. Устройство было зарегистрировано под новым номером модели WEB-W00 (WEB-W09), что говорит о подготовке к выходу глобальной версии MatePad Pro 13.2 2025.

источник изображения: notebookcheckПланшет практически не отличается от своей прошлой версии 2023 года: у него такой же 13,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 2.8K и соотношением сторон 3:2, частота обновления которого достигает 144 Гц, а также поддерживается широкая цветовая гамма P3. Емкость аккумулятора тоже осталась прежней — 10 100 мАч. Однако модель 2025 года получила возможность быстрой зарядки мощностью до 100 Вт, в отличие от 88 Вт у предыдущего Pro 13.2. Она поставляется с предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3 вместо версии 4.0, улучшена производительность благодаря поддержке новых функций искусственного интеллекта и приложения GoPaint, а также добавлена настройка звука Huawei Sound. Вариант MatePad Pro 13.2 2025 с покрытием PaperMatte доступен в базовой конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене от 5799 юаней (около 79 368 рублей). Это дороже, чем прошлогодняя модель без антибликового покрытия, которая стоила 5199 юаней (примерно 71 156 рублей).