MatePad Pro 13.2 – это более компактная альтернатива от Huawei устройствам вроде Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Хотя текущая модель планшета известна как версия 2025 года, она была представлена ещё в ноябре 2024 года. С тех пор планшет остаётся доступным только на китайском рынке.
Однако теперь есть вероятность, что устройство получит более подходящее название для международного рынка, ведь индонезийский регулятор SDPPI выдал разрешение на его продажу в стране. Устройство было зарегистрировано под новым номером модели WEB-W00 (WEB-W09), что говорит о подготовке к выходу глобальной версии MatePad Pro 13.2 2025.
Планшет практически не отличается от своей прошлой версии 2023 года: у него такой же 13,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 2.8K и соотношением сторон 3:2, частота обновления которого достигает 144 Гц, а также поддерживается широкая цветовая гамма P3. Емкость аккумулятора тоже осталась прежней — 10 100 мАч. Однако модель 2025 года получила возможность быстрой зарядки мощностью до 100 Вт, в отличие от 88 Вт у предыдущего Pro 13.2. Она поставляется с предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3 вместо версии 4.0, улучшена производительность благодаря поддержке новых функций искусственного интеллекта и приложения GoPaint, а также добавлена настройка звука Huawei Sound. Вариант MatePad Pro 13.2 2025 с покрытием PaperMatte доступен в базовой конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене от 5799 юаней (около 79 368 рублей). Это дороже, чем прошлогодняя модель без антибликового покрытия, которая стоила 5199 юаней (примерно 71 156 рублей).