Модель Galaxy A56 уже прошла сертификацию в Китае, где стали известны её дизайн и некоторые характеристики.

Как всегда, январь выдался насыщенным для Samsung. На предстоящей выставке CES компания покажет свои новинки, а к концу месяца ожидается релиз серии Galaxy S25. После выхода флагманской модели южнокорейская корпорация, вероятно, сосредоточится на обновлении линейки смартфонов среднего уровня Galaxy A. В частности, одна из наиболее ожидаемых моделей уже засветилась на китайском сертификационном сайте TENAA, где были раскрыты её дизайн и технические параметры.

источник изображения: GizmochinaРечь идёт о смартфоне Galaxy A56. Согласно данным сертификации, устройство отказывается от привычного дизайна камер, когда они располагались отдельно друг от друга, как было у предыдущих моделей. Вместо этого в A56 используется выступающая панель, на которой размещены три камеры: обычная, ультраширокоугольная и макрообъектив. Визуально такая компоновка напоминает решение, применённое в Galaxy Z Fold 6, включая расположенную справа светодиодную вспышку.

источник изображения: GizmochinaСпереди смартфон практически неотличим от своей предыдущей версии: такие же плавные края экрана, минимальные рамки и фронтальная камера, встроенная в отверстие вверху дисплея. Тем не менее, при внимательном осмотре становятся заметны небольшие отличия. К примеру, корпус устройства получил плоские грани по всему периметру, за исключением одной из сторон, где расположен слегка выступающий модуль с кнопками управления. Сертификат TENAA не предоставляет подробных характеристик устройства, но указывает, что аппарат будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч и четырьмя камерами — тремя основными и одной фронтальной.

источник изображения: GizmochinaРанее появлялись сообщения, согласно которым Galaxy A56 будет основан на процессоре Exynos 1580. Этот чип был замечен в тестах Geekbench, где устройство показало результаты в 1341 балл в одноядерном режиме и 3836 баллов в многоядерном. Смартфон будет работать под управлением Android 15 и предлагаться в двух версиях: с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, либо с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. По информации, передняя камера останется такой же, как у предшествующей модели, и будет включать 50-мегапиксельный основной сенсор, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную линзу и 5-мегапиксельный датчик глубины. Однако фронтальная камера, возможно, получит новый 12-мегапиксельный сенсор вместо прежнего 32-мегапиксельного, как это было у Galaxy A55. Экран смартфона будет представлен панелью FHD+ с частотой обновления 120 Гц на базе технологии Dynamic AMOLED. Также сообщается, что аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч сможет поддерживать быструю зарядку мощностью до 45 Вт, что значительно превосходит возможности зарядки у прошлых поколений устройств, где максимальная мощность составляла 25 Вт.