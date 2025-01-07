Раскрыты новые подробности о грядущей линейки Poco F7

Poco F7 выйдет в свет позднее в этом году, продолжая линейку смартфонов, начатую моделью Poco F6 прошлого года. В отличие от предшественников, серия Poco F7 представит сразу три устройства: базовую версию Poco F7, а также продвинутые варианты — Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra. Благодаря новой утечке стали известны некоторые подробности об этих моделях.

источник изображения: notebookcheckВо-первых, ходят слухи, что стандартная модель Poco F7 будет представлять собой обновленный вариант Redmi Turbo 4 Pro. Напомним, что в прошлом году Poco F6 стал ребрендингом Redmi Turbo 3, однако Redmi Turbo 4 уже превратился в Poco X7 Pro. Ожидается, что Poco F7 повторит концепцию грядущей версии Redmi Turbo 4 Pro и получит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8s Elite, который пока ещё не представлен официально. Аналогично, Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra тоже планируют выпустить под маркой Redmi, скорее всего, они будут основаны на устройствах Redmi K80 и Redmi K80 Pro соответственно.

источник изображения: notebookcheckКроме того, в сети появились данные о номерах моделей Poco F7. На международном рынке устройство будет иметь код «25053PC47G», тогда как для Индии предусмотрена версия с номером «25053PC47I». В Китае, где этот смартфон будет продаваться под названием Redmi Turbo 4 Pro, ему присвоен индекс «25053RT47C».