Рынок электромобилей в целом испытывает трудности из-за инфляции, роста процентных ставок и проблем с поставками. В то же время китайский производитель BYD показал значительный рост продаж благодаря популярности гибридов и государственной поддержке.

В прошлом году Tesla реализовала клиентам 1,79 миллиона автомобилей, что чуть ниже показателя предыдущего года — 1,8 миллиона машин. Производство тоже слегка снизилось до отметки в 1,77 миллиона единиц. Даже столь ожидаемая новинка, футуристический пикап Cybertruck, не оправдала ожиданий по объемам продаж. В совокупности с моделями S и X этот автомобиль обеспечил менее 5% от общей выручки компании. Основную же часть успеха продолжают обеспечивать модели 3 и Y, на которые приходится большая часть продаж.

Однако трудности с реализацией продукции у Tesla не являются чем-то уникальным для рынка. Практически все производители электрокаров сталкиваются со снижением спроса. Среди основных причин — сохраняющаяся высокая инфляция, увеличение процентных ставок и сложности с поставками комплектующих. Дополнительным фактором стали изменения в программах субсидирования в ряде стран, что также негативно сказывается на продажах электромобилей.

источник изображения: notebookcheckВ отличие от Tesla, которая сталкивается с трудностями, BYD демонстрирует уверенный рост. Китайская компания продала 4,27 миллиона автомобилей в 2024 году, тогда как годом ранее эта цифра составляла 3 миллиона. Основной вклад в успех внесла увеличившаяся популярность подключаемых гибридов в Китае: в 2024 году BYD реализовала 2 485 378 таких автомобилей, воспользовавшись поддержкой государственных программ субсидирования.

Тем временем, новый игрок из Китая стремительно завоевывает позиции на рынке электромобилей. Известная своим производством смартфонов, компания Xiaomi сделала шаг в сторону автомобильной индустрии в 2024 году. За первый год было продано около 130 тысяч моделей Xiaomi SU7. Производитель планирует значительно усилить свои позиции в 2025 году, нацелившись на удвоение объемов продаж.