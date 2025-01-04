Смартфоны Poco X7 и X7 Pro выйдут 9 января с защитой от воды и пыли (IP68/69). Poco X7 получит изогнутый AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц и яркостью 3000 нит. Стартовая цена X7 Pro — около $350, модель оснащена процессором Dimensity 8400 Ultra и быстрой зарядкой на 90 Вт.

источник изображения: gsmarenaPoco X7 и x7 Pro, запуск которых запланирован на 9 января, обеспечат уровни защиты от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Эту информацию раскрыл индийский интернет-магазин Flipkart, создавший специальные страницы для моделей X7 и X7 Pro на своём сайте.

Кроме того, Flipkart рассказал о характеристиках дисплея новинки: Poco X7 оснастят изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K 3D, поддерживающим адаптивную частоту обновления до 120 Гц и максимальную яркость 3000 нит. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass Victus 2, а сам дисплей поддерживает технологии Dolby Vision и HDR10+. Также смартфон оборудован встроенным сканером отпечатков пальцев для биометрической идентификации.

источник изображения: gsmarenaИндийский ритейлер поделился подробностями о камерах Poco X7 Pro. Основной модуль устройства оснащён 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT 600 с оптической стабилизацией изображения (OIS). В дополнение к этому, смартфон получил сверхширокоугольную камеру на 8 Мп. Фронтальная камера оснащена датчиком на 20 Мп. Устройство поддерживает режим Director Mode и способно записывать видео в формате 4K с частотой кадров 60 fps, используя как оптическую, так и электронную стабилизацию (EIS).

источник изображения: gsmarenaСмартфон Poco X7 будет укомплектован 50-мегапиксельной основной камерой, однако подробности о других модулях пока остаются неизвестными. Тем не менее, уже подтверждено, что стартовая цена модели Poco X7 Pro составит менее 30 000 индийских рупий (около 35 639 рублей). Новинка получит процессор Dimensity 8400 Ultra, оперативную память стандарта LPDDR5X, накопитель UFS 4.0, оболочку HyperOS 2, быструю зарядку мощностью 90 Вт и аккумулятор ёмкостью 6 000 мАч (в Индии — 6 550 мАч).