Устройство было замечено на китайской платформе сертификации, где раскрылись его ключевые характеристики: 6,78-дюймовый AMOLED-экран с высоким разрешением, мощный процессор с частотой до 4,3 ГГц, большая батарея на 6310 мА·ч, камеры на 50+8 Мп сзади и 16 Мп спереди, а также различные конфигурации памяти. Дизайн новинки похож на GT 7 Pro.

Realme GT 7 Pro оказался одним из наиболее доступных флагманов, оснащённых новейшим процессором Snapdragon 8 Elite. Однако, судя по всему, компания готовит к выпуску и базовую версию устройства. Так, Realme GT 7 был замечен на одной из крупных китайских платформ сертификации, благодаря чему стали известны некоторые ключевые характеристики и особенности его дизайна.

К сожалению, платформа TENAA пока не уточняет название устройства по данным TheTechoutlook, но подтверждает модельный номер RMX5090. В базе данных уже появились некоторые ключевые характеристики аппарата. Realme GT 7 получил большой 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2780 x 1264 пикселей (1,5K). Можно рассчитывать, что дисплей будет отличаться высокой яркостью и частотой обновления. Кроме того, доступны и некоторые данные о процессоре.

источник изображения: GizmochinaПроцессор устройства оснащён восемью ядрами с максимальной тактовой частотой 4,3 ГГц. Это напоминает характеристики SoC Snapdragon 8 Elite, однако на текущий момент это лишь предположения. Если информация подтвердится, то новинка может вновь оказаться одним из самых доступных флагманов на базе Snapdragon 8 Elite на рынке. Согласно данным платформы TENAA, смартфон будет предлагаться с различными конфигурациями памяти: от 8 до 24 ГБ оперативной и от 128 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти.

Согласно имеющимся данным, задняя камера устройства будет представлена двумя модулями: основным на 50 Мп и дополнительным на 8 Мп, тогда как фронтальная камера получит разрешение 16 Мп. Питание смартфона обеспечивает мощная батарея ёмкостью 6310 мА·ч. Среди других особенностей стоит отметить наличие Bluetooth, ИК-порта, встроенного в экран сканера отпечатков пальцев и функции распознавания лица. Ещё одна деталь, указывающая на то, что это может быть именно Realme GT 7, заключается в дизайне устройства. На сертификационных изображениях видно, что внешний вид предполагаемой новинки схож с моделью GT 7 Pro.