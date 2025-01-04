Устройство показало результаты 731/1816 баллов в одноядерных/многоядерных тестах и работает на Android 15 с вероятным интерфейсом One UI 7.

Samsung SM-A066B, предположительно являющийся моделью Galaxy A06 5G, был замечен в базе данных Geekbench. Ожидается, что смартфон линейки Galaxy A получит процессор MediaTek Dimensity 6300 и 4 ГБ оперативной памяти, пишет gsmarena.

источник изображения: gsmarenaСогласно результатам тестирования, Galaxy A06 5G набрал 731 балл в одноядерном тесте и 1816 баллов в многоядерном. Кроме того, Geekbench подтвердил, что устройство работает на операционной системе Android 15, вероятно, с интерфейсом One UI 7. Ранее эта модель была замечена в списке Wi-Fi Alliance под тем же номером модели.

источник изображения: gsmarenaПо слухам, Galaxy A06 5G унаследует многие характеристики от своей версии с поддержкой 4G, за исключением процессора. Можно ожидать, что смартфон оснастят 6,7-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, основной камерой на 50 мегапикселей и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с быстрой зарядкой на 25 Вт.