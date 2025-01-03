Сохраняя уникальный форм-фактор, новый Mate XT также может получить более прочный дисплей и увеличенную батарею.

Huawei вновь стремится к новым вершинам в разработке складных смартфонов. Год назад компания представила миру первый смартфон с тройным экраном – Huawei Mate XT, вызвавший немало обсуждений. Теперь, судя по слухам, китайский гигант готовится выпустить его преемника. Ожидается, что новинка появится ближе к концу текущего года, а среди ключевых улучшений – обновлённые внутренние компоненты, такие как мощный процессор Kirin 9020.

Новая модель, вероятно, сохранит уникальный тройной форм-фактор, но при этом предложит улучшения в плане производительности и функционала. Главной особенностью станет новый чипсет Kirin 9020, который обеспечит повышенную многозадачность за счёт 12-ядерного процессора.

источник изображения: GizmochinaХотя этот же чипсет уже применяется в последних моделях серии Mate 70 от Huawei, его производство сталкивается с определёнными трудностями из-за отсутствия доступа к передовым технологиям литографии EUV. Компания вынуждена использовать оборудование DUV от SMIC, что ограничивает чипсет 7-нанометровым техпроцессом. Это несколько снижает потенциал новинки по сравнению с конкурентами, однако Huawei продолжает демонстрировать умение справляться с такими вызовами.

источник изображения: GizmochinaДизайн Mate XT, который позволяет устройству трансформироваться из компактного 6,4-дюймового смартфона в полноценный 10,2-дюймовый планшет, вероятно, останется практически неизменным. Разработка этой почти идеальной системы складывания заняла у Huawei долгие годы, поэтому вместо кардинальных изменений компания, скорее всего, сосредоточится на её дальнейшем совершенствовании в новой модели.

источник изображения: GizmochinaХотя точная информация о преемнике Mate XT пока остаётся ограниченной, ходят слухи о значительных улучшениях. Возможно, дисплей станет ещё надёжнее, что поможет устранить одну из главных проблем складных устройств. Также ожидается увеличение ёмкости батареи, чтобы обеспечить поддержку новых компонентов и расширить функциональность.

Как первопроходец в создании трёхэкранных смартфонов, Huawei задала высокую планку для этого перспективного направления. Новая версия Mate XT может ещё сильнее закрепить лидерство компании в сфере складных технологий, несмотря на попытки конкурентов догнать её.