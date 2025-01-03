HMD Key — бюджетный смартфон с 6,52-дюймовым экраном HD+, процессором UNISOC SC9832E, 2/32 ГБ памяти, батареей 4000 мА·ч и камерами 8/5 Мпикс. Работает на Android 14 (Go Edition). Поддерживает зарядку 10 Вт, имеет разъем для наушников, FM-радио и две SIM-карты. Доступен в синем и черном цвете за 59 фунтов стерлингов.

Компания HMD недавно выпустила новый смартфон в ряде регионов. Новинка называется HMD Key и работает под управлением Android 14 (Go Edition). Смартфон ориентирован на бюджетный сегмент рынка и предлагает базовые характеристики за доступную цену.

HMD Key оборудован 6,52-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Максимальная яркость дисплея составляет 460 нит. В основе смартфона лежит чипсет UNISOC SC9832E, дополненный графическим ускорителем Mali 820MP1. Устройство оснащено 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить до 128 ГБ с помощью карты microSD. Также предусмотрена возможность увеличения объема оперативной памяти до 4 ГБ благодаря функции виртуальной RAM.

источник изображения: GizmochinaСмартфон получает питание от аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч, поддерживающего зарядку мощностью 10 Вт. Работает устройство на базе Android 14 Go Edition — урезанной версии стандартной ОС Android, оптимизированной для слабых устройств. Для фото- и видеосъёмки сзади расположена 8-мегапиксельная камера с автофокусом и LED-вспышкой, а спереди — 5-мегапиксельный модуль для селфи и видеосвязи. Пользователям доступны такие режимы, как портретный, ночной, профессиональный, замедленная съёмка и другие. Среди прочих особенностей стоит отметить функцию распознавания лица, наличие разъёма для наушников 3,5 мм, FM-радио и поддержку работы с двумя SIM-картами.

HMD Key представлен в двух цветах: ледяной синий и полночная чернота. Стоимость устройства составляет 59 фунтов стерлингов (около 7 522 рублей). На данный момент смартфон доступен для покупки в Великобритании, Новой Зеландии и Австралии.