Устройство будет оснащено 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. Среди ожидаемых функций — обнаружение автомобильных аварий и поддержка бесшовных обновлений. Продажи могут начаться 3 февраля 2024 года.

Один из грядущих флагманов Samsung недавно блеснул на популярном сайте для тестирования производительности. Стандартная версия Galaxy S25 была замечена на Geekbench с модифицированным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

источник изображения: GizmochinaМодель Galaxy S25 от южнокорейского технологического гиганта засветилась на Geekbench, раскрывая свои синтетические показатели и некоторые важные детали. Базовая версия смартфона с 12 ГБ оперативной памяти прошла тестирование на этой платформе. Это подтверждает предыдущие слухи о том, что Samsung увеличил объем базовой оперативной памяти для Galaxy S25.

Согласно результатам теста, Galaxy S25 оснащен разогнанным вариантом процессора Snapdragon 8 Elite, который работает на частоте 4,47 ГГц, что превышает стандартные 4,32 ГГц у обычной версии этого чипсета. Модель с номером SM-S931B показала результаты в 2986 баллов в одноядерном тесте и 9355 баллов в многоядерном.

источник изображения: GizmochinaСтоит отметить, что эти результаты уступают показателям Galaxy S25 Ultra, который ранее был протестирован на Geekbench в ноябре 2024 года. База данных также подтвердила, что смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 15. К сожалению, больше информации на Geekbench не было представлено. По последним слухам, серия Galaxy S25 может обзавестись функцией обнаружения автомобильных аварий, аналогичной той, что есть у iPhone, а также поддержкой бесшовных обновлений. Ожидается, что продажи начнутся 3 февраля 2024 года.