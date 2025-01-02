Устройство будет работать на Android 14 с 8 ГБ оперативной памяти и восьмиядерным процессором, предположительно MediaTek Helio G99 Ultra.

Xiaomi, судя по всему, собирается выпустить Redmi Note 14 в версии с поддержкой 4G вскоре после выхода моделей с 5G. Недавно устройство появилось на платформе Geekbench, благодаря чему стали известны некоторые ключевые характеристики его аппаратной части.

Модель под номером 24117RN76G была замечена на Geekbench, где она набрала 732 очка в одноядерном тестировании и 1976 очков в многоядерном. Присутствие буквы «G» в названии модели может указывать на то, что это международная версия устройства. Смартфон функционирует на базе операционной системы Android 14 и оснащён 8 ГБ оперативной памяти, однако при выходе на рынок могут появиться и другие конфигурации.

источник изображения: GizmochinaВнутри смартфона установлен восьмиядерный процессор, включающий шесть ядер с частотой 2,0 ГГц и два ядра с частотой 2,20 ГГц. Согласно слухам, в качестве чипсета будет использоваться MediaTek Helio G99 Ultra, который представляет собой значительный шаг вперёд по сравнению с SoC Snapdragon 680, применявшимся в предыдущей модели Redmi Note 13 4G.

Судя по предыдущим рендерам, Redmi Note 14 4G получит квадратный модуль камеры, в котором разместятся три сенсора и светодиодная вспышка на задней стороне корпуса. Спереди у него будет вырез под фронтальную камеру по центру экрана, а также заметные рамки вокруг дисплея. Ожидается, что смартфон выйдет в трёх цветовых вариантах: зелёном, синем и фиолетовом.

источник изображения: GizmochinaСогласно утечкам, смартфон оснастят экраном с частотой обновления 120 Гц, защищённым стеклом Corning Gorilla Glass 5. Также ожидается наличие встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев. Предполагается, что Redmi Note 14 4G будет предлагаться в двух конфигурациях памяти: 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Кроме того, устройство может получить аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, что станет незначительным улучшением по сравнению с аккумулятором на 5000 мА·ч у предыдущего поколения. Что касается фото-возможностей, ходят слухи, что телефон оборудуют 108-мегапиксельной основной камерой с поддержкой искусственного интеллекта, схожей с той, что использовалась в Redmi Note 13 4G.

Redmi Note 13 4G был представлен миру в январе, поэтому логично ожидать, что его преемник последует тому же графику. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений от Xiaomi, скорее всего, новые сведения о Redmi Note 14 4G появятся в ближайшее время.