Poco представит специальное издание смартфона Poco X7 Pro под названием «Iron Man Edition» 9 января 2025 года одновременно с мировым запуском линейки Poco X7. В этом издании будет представлен дизайн, вдохновлённый образом Железного человека, а также уникальные тематические настройки.
В версии Iron Man Edition на задней панели смартфона расположен золотой логотип Poco в правом верхнем углу, эмблема Железного человека по центру и символ Marvel Avengers в нижней части. Кнопка включения выполнена в красном цвете, а регулятор громкости — в черном. По техническим характеристикам этот смартфон идентичен стандартной модели Poco X7 Pro, отличия заключаются лишь в дизайне корпуса и тематических настройках интерфейса.
Redmi Turbo 4, который, по слухам, является ребрендингом Poco X7 Pro, оснащён мощным процессором Dimensity 8400 Ultra, архитектура которого схожа с Dimensity 9400. Этот чип обеспечивает высокую производительность, о чём свидетельствуют результаты тестов AnTuTu — более 1,7 миллиона баллов. Смартфон оборудован быстрой оперативной памятью LPDDR5x, сверхбыстрым накопителем UFS 4.0 и работает под управлением новой операционной системы Xiaomi HyperOS 2.0.
Для охлаждения устройства используется продвинутая система IceLoop, включающая в себя испарительную камеру из нержавеющей стали площадью 5000 мм² и два канала для отвода тепла, управление которыми осуществляет искусственный интеллект. Эта технология позволяет эффективно контролировать температуру даже при длительных игровых сессиях.
Аккумулятор ёмкостью 6550 мАч (в индийской версии) или 6000 мАч (для мирового рынка) поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. За безопасную и эффективную работу зарядки отвечают чипы Surge P2 и G1, обеспечивающие такие функции, как увеличение времени работы батареи, поддержание низкой температуры при зарядке и оптимизация энергопотребления под высокие нагрузки.
Хотя Poco пока не представила все спецификации X7 Pro, ходят слухи, что устройство получит 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5K, основную камеру на 50 мегапикселей и мощную батарею с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт. Есть предположения, что X7 Pro может оказаться модификацией или ребрендом Redmi Turbo 4, который планируется выпустить в Китае уже завтра.