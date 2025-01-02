На задней панели расположены золотой логотип Poco, эмблема Железного человека и символ Marvel Avengers. Кнопки выполнены в красных и черных тонах. Технические характеристики остаются такими же, как у стандартной модели Poco X7 Pro.

Poco представит специальное издание смартфона Poco X7 Pro под названием «Iron Man Edition» 9 января 2025 года одновременно с мировым запуском линейки Poco X7. В этом издании будет представлен дизайн, вдохновлённый образом Железного человека, а также уникальные тематические настройки.

В версии Iron Man Edition на задней панели смартфона расположен золотой логотип Poco в правом верхнем углу, эмблема Железного человека по центру и символ Marvel Avengers в нижней части. Кнопка включения выполнена в красном цвете, а регулятор громкости — в черном. По техническим характеристикам этот смартфон идентичен стандартной модели Poco X7 Pro, отличия заключаются лишь в дизайне корпуса и тематических настройках интерфейса.

источник изображения: GizmochinaRedmi Turbo 4, который, по слухам, является ребрендингом Poco X7 Pro, оснащён мощным процессором Dimensity 8400 Ultra, архитектура которого схожа с Dimensity 9400. Этот чип обеспечивает высокую производительность, о чём свидетельствуют результаты тестов AnTuTu — более 1,7 миллиона баллов. Смартфон оборудован быстрой оперативной памятью LPDDR5x, сверхбыстрым накопителем UFS 4.0 и работает под управлением новой операционной системы Xiaomi HyperOS 2.0.

Для охлаждения устройства используется продвинутая система IceLoop, включающая в себя испарительную камеру из нержавеющей стали площадью 5000 мм² и два канала для отвода тепла, управление которыми осуществляет искусственный интеллект. Эта технология позволяет эффективно контролировать температуру даже при длительных игровых сессиях.

источник изображения: GizmochinaАккумулятор ёмкостью 6550 мАч (в индийской версии) или 6000 мАч (для мирового рынка) поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. За безопасную и эффективную работу зарядки отвечают чипы Surge P2 и G1, обеспечивающие такие функции, как увеличение времени работы батареи, поддержание низкой температуры при зарядке и оптимизация энергопотребления под высокие нагрузки.

Хотя Poco пока не представила все спецификации X7 Pro, ходят слухи, что устройство получит 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5K, основную камеру на 50 мегапикселей и мощную батарею с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт. Есть предположения, что X7 Pro может оказаться модификацией или ребрендом Redmi Turbo 4, который планируется выпустить в Китае уже завтра.