MK71 Pro поддерживает три режима подключения: Bluetooth, беспроводное 2,4 ГГц и проводное, с частотой опроса 1000 Гц в последнем случае. Клавиатура оснащена 1-дюймовым ЖК-дисплеем, металлической поворотной ручкой для регулировки громкости и RGB-подсветки, а также аккумулятором ёмкостью 7800 мА·ч, обеспечивающим до 140 часов работы без подсветки.

Компания Xiaomi представила на китайском рынке новую механическую клавиатуру под названием MK71 Pro. Сегодня в 10 утра начнется кампания по сбору средств на платформе Xiaomi Youpin, где устройство будет доступно по стартовой цене 449 юаней (примерно 6 028 рублей).

MK71 Pro отличается компактной и продуманной раскладкой с 71 клавишей, которая экономит пространство на рабочем месте, сохраняя при этом полный функционал и удобные комбинации клавиш. Кнопки имеют стандартные размеры и интервалы.

источник изображения: GizmochinaКлавиатура оснащена кастомными линейными переключателями TTC, известными как «переключатели первого поколения» от Xiaomi, которые гарантируют плавный и точный отклик при каждом нажатии. Для улучшения тактильного комфорта используется материал PORON и система шумоподавления GASKET, делающие нажатия мягкими и тихими. Крупные клавиши оснащены точной конструкцией осевой стабилизации, что обеспечивает равномерную отдачу независимо от точки нажатия – будь то край или центр кнопки.

Клавиатура оснащена функцией быстрой замены, позволяющей пользователям без труда менять переключатели для адаптации под индивидуальные предпочтения в наборе текста или игре. Она поддерживает три режима подключения: Bluetooth, беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц и проводное подключение. В проводном режиме частота опроса составляет 1000 Гц, обеспечивая максимально быструю реакцию во время интенсивных игровых сессий.

источник изображения: GizmochinaНа клавиатуре установлен 1-дюймовый ЖК-дисплей, который предоставляет мгновенный доступ к информации о подключении, времени и другим настраиваемым параметрам. Также имеется металлическая поворотная ручка для удобного управления громкостью и RGB-подсветкой. Подсветка полностью настраиваемая, что позволяет создавать уникальные визуальные эффекты.

Аккумулятор клавиатуры обладает высокой емкостью — 7800 мА·ч. С включенной RGB-подсветкой клавиатура способна проработать до 70 часов, а с отключённой — до 140 часов.

Устройство выполнено в премиальном дизайне с матовым покрытием корпуса и устойчивыми к износу клавишами из ABS-пластика. Доступны два цветовых варианта: Glacier White и Lunar Grey. Дополнительно предусмотрен скрытый отсек для хранения приёмника и регулируемые ножки для комфортного использования.