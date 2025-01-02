Согласно слухам, смартфон получит 6,82-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 24 ГБ оперативной памяти и накопитель на 2 ТБ.

Новый флагман Vivo X200 Ultra уже привлек внимание задолго до своей предполагаемой презентации в марте-апреле 2025 года. Недавняя утечка информации позволила узнать больше о дизайне и ключевых особенностях устройства, намекая на то, что нас ждёт одно из самых передовых решений от компании.

Пользователь X опубликовал утекший рендер, который раскрывает полный дизайн Vivo X200 Ultra. На задней панели устройства расположен крупный круглый модуль камеры, где находятся три сенсора, а в центре – логотип Zeiss. В верхней правой части модуля размещена светодиодная вспышка. Задняя крышка смартфона получила текстурированную отделку.

На правой стороне устройства расположены клавиши регулировки громкости и питания. Экран спереди, судя по всему, имеет слегка закругленные углы, тонкие рамки и аккуратное отверстие под фронтальную камеру, расположенное по центру. Однако стоит помнить, что эта информация появилась задолго до официальной презентации, поэтому к ней следует относиться с долей скепсиса до тех пор, пока компания Vivo не представит официальные данные.

источник изображения: GizmochinaСогласно слухам, Vivo X200 Ultra получит 6,82-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Дисплей будет иметь четыре изогнутых края и пиковую яркость до 5000 нит. Ожидается, что смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite (вместо ожидаемого Snapdragon 8 Gen 3), а также 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем объемом 2 ТБ формата UFS 4.0.

источник изображения: Gizmochina

Предполагается, что смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.

Камера, вероятно, будет состоять из основного сенсора Sony LYT818 с разрешением 50 Мп, телеобъектива на 200 Мп с фокусным расстоянием 85 мм и макрокамеры с разрешением 50 Мп. Фронтальная камера также может получить разрешение 50 Мп.

Среди других предполагаемых функций — защита от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69, поддержка NFC, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, возможность спутниковой связи и Bluetooth версии 5.4.

Vivo X200 Ultra, вероятно, выйдет в продажу в период между мартом и апрелем 2025 года, заменяя предыдущую модель Vivo X100 Ultra.