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Аскар_Техник
Компания Poco официально показала дизайн новых моделей смартфонов X7 и X7 Pro
Тизеры показали дизайн задних панелей моделей X7 и X7 Pro, выполненных в желто-черной гамме.

Компания Poco объявила, что 9 января состоится глобальный релиз серии смартфонов среднего класса Poco X7. Бренд опубликовал несколько тизеров, раскрывающих дизайн задних панелей моделей Poco X7 и X7 Pro. Также стало известно о существовании модели начального уровня — Poco X7 Neo, однако пока неизвестно, будет ли она представлена одновременно с X7 и X7 Pro.

источник изображения: GizmochinaОбе версии смартфонов выполнены в желто-черной цветовой гамме с различными дизайнерскими решениями. При внимательном рассмотрении видно, что обе модели оснащены 50-мегапиксельными основными камерами с оптической стабилизацией изображения (OIS). Однако, если у X7, похоже, система с тремя камерами, то у X7 Pro – двойной модуль.

 источник изображения: GizmochinaОфициальных технических характеристик от Poco пока нет. Однако ходят слухи, что X7 может быть аналогичен Redmi Note 14 Pro, тогда как X7 Pro, вероятно, будет основан на Redmi Turbo 4, который ожидается к выходу 2 января в Китае.

Это указывает на то, что в моделях Poco X7 и Poco X7 Pro будут использованы чипсеты Dimensity 7300-Ultra и Dimensity 8400-Ultra соответственно. Для сравнения, предыдущие модели Poco X6 были оснащены процессорами Snapdragon 7s Gen 2, а Poco X6 Pro — Dimensity 8300-Ultra.

#poco x7 #poco x7 pro
Источник: gizmochina.com
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