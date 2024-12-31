Устройство подходит для систем 12/24 В, но не защищено от пыли и влаги.

В начале этого года DJI вышла в лидеры среди производителей портативных электростанций, представив модели DJI Power 1000 и DJI Power 500, составив серьёзную конкуренцию таким брендам, как Bluetti и Ecoflow. Компания также представила новое автомобильное зарядное устройство мощностью 1 кВт, которое способно заряжать электростанции, используя избыток энергии автомобильного генератора.

Новинка позволяет заряжать модель DJI Power 1000 с аккумулятором ёмкостью 1024 Вт·ч всего за 78 минут. Стандартная мощность зарядки составляет 500 Вт, но для увеличения до 1000 Вт необходимо дополнительно приобрести специальный адаптер DJI Power Dongle и настроить соответствующие параметры через приложение. Хотя сам адаптер стоит 25 долларов, при покупке автомобильного зарядного устройства DJI Power 1 кВт он предоставляется в подарок.

источник изображения: GizmochinaЗарядное устройство также оснащено функцией подзарядки автомобильного аккумулятора, что помогает избежать его полной разрядки. Оно совместимо с автомобильными системами на 12 В и 24 В, при условии, что входное напряжение клеммы зарядки не превышает 45 В. Стоит помнить, что устройство не обладает защитой от пыли и влаги, поэтому лучше установить его в безопасном месте салона автомобиля, где ему ничего не угрожает.

Цена на автомобильное зарядное устройство DJI Power 1 кВт составляет 299 долларов в США, 269 евро в Европе и 229 фунтов стерлингов в Великобритании (около 30 000 рублей). В комплект входят само зарядное устройство, автомобильный зарядный кабель на 70 А, предохранитель на 100 А, а также винты M5 и M4.