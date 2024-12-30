Доступен в четырёх цветах: глубоком сером, белом, розовом и синем.

Компания Xiaomi анонсировала новую модель магнитного пауэрбанка с увеличенной ёмкостью 10 000 мА·ч и мощностью 33 Вт, оснащённого встроенным кабелем. Устройство предлагается по цене 169 юаней (около 2 269 рублей).

Внешний аккумулятор выделяется своей компактностью и легкостью, благодаря чему он отлично подходит для путешествий. В нем установлены два качественных элемента питания общей емкостью 10 000 мА·ч, каждый из которых обладает мощностью 5000 мА·ч. Такая высокая емкость обеспечивает стабильную и продолжительную работу, позволяя полностью зарядить устройство вроде iPhone 16 Pro до двух раз.

источник изображения: GizmochinaПауэрбанк оснащен функцией магнитной беспроводной зарядки с максимальной мощностью 7,5 Вт. Специально разработанная для работы с серией iPhone 12 и новее, эта функция обеспечивает точное выравнивание и надежное крепление для удобной зарядки без лишних усилий. Хотя поддержка магнитных функций присутствует и для устройств на базе Android, их эффективность может зависеть от особенностей конкретной модели смартфона.

источник изображения: GizmochinaУстройство оборудовано двумя портами USB-C и встроенным кабелем USB-C, поддерживающими быструю зарядку до 33 Вт. Также пауэрбанк способен сам заряжаться через сеть с мощностью до 30 Вт, что ускоряет процесс его восстановления.

источник изображения: GizmochinaДоступен в четырех привлекательных цветовых вариантах: глубокий серый, белый, розовый и синий. Благодаря эргономичному дизайну с округлыми краями и компактной форме, этот аксессуар удобен в использовании и легко помещается в кармане.

Благодаря универсальной совместимости, данный внешний аккумулятор поддерживает множество стандартов быстрой зарядки, включая PD3.0, QC3.0 и PPS. Это позволяет ему эффективно работать с различными устройствами — от смартфонов и планшетов до других современных гаджетов, обеспечивая стабильную и быструю зарядку независимо от типа устройства.