Устройства получат поддержку бесшовных обновлений ПО, впервые появившихся на Galaxy A55. Ожидается, что Galaxy S25 запустят 22 января 2025 года, а Galaxy S25 Slim — во втором квартале того же года.

Компания Samsung близка к анонсу серии своих новых флагманов — Galaxy S25. В линейку войдут три модели: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, а также ходят слухи о появлении четвертой версии — Galaxy S25 Slim. Новые данные проливают свет на особенности программной поддержки первых трех устройств и возможные сроки выхода новинки.

Сообщается, что южнокорейская технологическая корпорация внедряет функцию бесшовных обновлений ПО в свою грядущую линейку премиальных смартфонов. Напомним, что данная возможность впервые была реализована в модели Galaxy A55, однако теперь она добралась и до флагманских устройств. Издание Android Authority обнаружило утечку файлов с Galaxy S25 Ultra, подтверждающих наличие поддержки бесшовных A/B обновлений.

источник изображения: GizmochinaЭта функция, вероятно, будет доступна и на базовых моделях Galaxy S25 и Galaxy S25+. Для тех, кто не знаком с данной возможностью: бесшовные обновления позволяют устройствам получать новые версии ПО в фоновом режиме. Пользователи могут продолжать пользоваться своим смартфоном, а после завершения скачивания достаточно лишь перезагрузить его, чтобы применить изменения. Такой подход экономит время и обеспечивает непрерывную работу устройства без необходимости ждать окончания процесса установки.

Согласно отдельному отчету, сроки релиза Galaxy S25 Slim могут отличаться от остальных моделей линейки. Предполагается, что эта флагманская версия не появится одновременно с серией Galaxy S25, а выйдет несколько позже. Официальный запуск Galaxy S25 запланирован на 22 января 2025 года, тогда как Galaxy S25 Slim, возможно, увидит свет во втором квартале следующего года. Стоит отметить, что на текущий момент это всего лишь слухи, поэтому воспринимать их следует с осторожностью.