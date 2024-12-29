Утечки на платформе Weibo указывают на возможную дату анонса 2 января и демонстрируют дизайн устройства с вертикальными камерами на задней панели, прямыми гранями и возможным плоским дисплеем.

Redmi планирует представить новую модель смартфона Redmi Turbo 4 уже в начале января на китайском рынке. Свежая утечка информации на платформе Weibo пролила свет на предполагаемую дату релиза и особенности дизайна устройства. Согласно опубликованному изображению, запуск модели может состояться 2 января. Кроме того, появились первые рендеры, демонстрирующие внешний вид нового смартфона, пишет Gizmochina.

На представленном изображении видно устройство с двумя камерами, расположенными вертикально на задней панели. Оно имеет прямые грани, а также, вероятно, плоский дисплей на передней стороне. Задняя панель украшена вертикальной полосой, намекающей на двухцветную отделку. В правом нижнем углу заметен логотип бренда «Redmi».

источник изображения: GizmochinaПользователь Смарт Пикачу окрестил Redmi Turbo 4 как «MPhone», очевидно, обыгрывая сходство между сокращением «Mi» (Xiaomi) и названием «iPhone». Буква «M» может символизировать «Mi», подразумевая, что Turbo 4 заимствует некоторые черты дизайна у iPhone 16. Этот подход напоминает стратегию Oppo, чьи модели, такие как Reno 13 и Find X8, получили прозвище «OPhone» за внешнее сходство с iPhone 16.

Согласно сообщениям, Redmi Turbo 4 получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства будет установлен процессор Dimensity 8400, что касается памяти, ожидается до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и до 512 ГБ встроенной памяти типа UFS 4.0. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.

Для фото и видеосъёмки аппарат оснастят 20-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, оснащённой оптической стабилизацией изображения (OIS). Питание обеспечит аккумулятор ёмкостью 6550 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.