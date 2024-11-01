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Аскар_Техник
Red Magic 10 Pro прошел сертификацию 3C
Red Magic 10 Pro будет оснащен новой OLED-панелью с минимальными рамками и камерой под дисплеем, а также процессором Snapdragon 8 Elite.

Ожидается, что Nubia анонсирует серию игровых телефонов Red Magic 10 в этом месяце в Китае. Слухи предполагают, что модельный ряд может включать в себя три модели, такие как Red Magic 10 Pro, 10 Pro+ и 10 Ultra. В преддверии ожидаемого запуска один из будущих телефонов серии Red Magic 10 прошел сертификацию 3C в Китае. Вот подробности, которые стали известны в результате сертификации.

источник изображения: GizmochinaКак видно выше, предстоящий телефон Nubia с номером модели NX789J получил одобрение китайского органа 3C. Из листинга следует, что устройство может поставляться с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт. К сожалению, сертификация больше ничего об устройстве не раскрыла. Согласно сообщениям, одной из самых захватывающих особенностей серии Red Magic 10 Pro является то, что она будет оснащена новой OLED-панелью, разработанной в сотрудничестве с BOE. Эта новая технология отображения обещает переосмыслить концепцию минимальных рамок в индустрии смартфонов. Red Magic утверждает, что серия 10 Pro будет иметь самые «узкие» границы, достигнутые за счет усовершенствованной упаковки COP и технологии ультратонкой рамки SIP. Кроме того, он предложит настоящий полноэкранный опыт благодаря включению камеры под дисплеем. 

источник изображения: GizmochinaОжидается, что под капотом серии Red Magic 10 Pro будет установлен мощный процессор Snapdragon 8 Elite. Устройства также поддерживают молниеносную проводную зарядку мощностью 120 Вт, сводя к минимуму время простоя для нетерпеливых геймеров. Говорят, что вариант Ultra оснащен 7-дюймовым+ дисплеем и батареей емкостью 7 000 мАч. Просочившееся изображение телефона серии Red Magic 10 Pro, появившееся на платформе Weibo, демонстрирует отказ от полностью плоского дизайна задней панели, характерного для предыдущих поколений. У серии RedMagic 10 Pro виден слегка выпуклый модуль камер, что может указывать на улучшение их характеристик.  

#red magic 10 pro
Источник: gizmochina.com
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