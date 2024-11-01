Устройство обещает оптимальное соотношение цены и качества для массового потребителя.

Несколько месяцев назад Motorola порадовала поклонников мобильных устройств, представив новое поколение своих культовых раскладных смартфонов. Обновленная серия, включающая модели Razr 50 и Razr 50 Ultra, привлекла внимание своим современным дизайном и передовыми техническими характеристиками. Эти смартфоны стали настоящими символами стиля и функциональности, сочетая в себе инновационные технологии и элегантность классических форм. Однако совсем недавно начали появляться первые слухи о том, что компания готовится к запуску новой версии своего популярного гаджета. По информации инсайдеров, в скором времени ожидается выход более доступной модели под названием Razr 50s. Этот смартфон, предположительно, будет ориентирован на массового потребителя, предлагая оптимальное соотношение цены и качества.

источник изображения: GizmochinaRazr 50s впервые засветился в интернете еще в сентябре 2024 года, когда прошел сертификацию HDR10+. Позже в том же месяце он официально дебютировал благодаря резервированию у оператора Softbank. В результате были представлены три варианта расцветки смартфона: Koala Grey, Sand Cream и Spritz Orange. На данный момент устройство доступно на японском рынке, однако точная дата его международного релиза пока остается неизвестной. Теперь же грядущий складной телефон был замечен в списке поддерживаемых устройств консоли Google Play. Увы, эта база данных не предоставляет дополнительных деталей о телефоне, таких как его доступность, технические характеристики и другие подробности. Тем не менее, это может указывать на то, что мировой релиз устройства приближается. Листинг подтверждает, что новый складное устройство от Motorola имеет кодовое имя «aito» и официальное название Moto Razr 50.

источник изображения: GizmochinaЯпонский релиз дал нам представление о новом бюджетном складном телефоне от Motorola. Razr 50s оборудован 6,9-дюймовым гибким OLED-дисплеем и 3,6-дюймовой OLED-панелью снаружи. В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 7300X, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает на базе Android 14 прямо из коробки. Емкость аккумулятора составляет 4200 мА·ч, что должно обеспечить достаточное время автономной работы. Основная камера представлена двумя модулями: 50 Мп основной сенсор и 13 Мп ультраширик. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп. Также стоит отметить наличие поддержки Bluetooth 5.4, защиты от воды по стандарту IPX8 и встроенного в экран сканера отпечатков пальцев.