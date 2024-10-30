Устройство, вероятно, является переименованной версией Redmi 14C.

Xiaomi может готовиться к запуску нового бюджетного смартфона на международном рынке в ближайшее время. Свежие данные сертификации указывают на скорый глобальный релиз, пишет Gizmochina.

Китайская технологическая корпорация впервые представила Redmi A3 Pro в Кении на прошлой неделе, и его характеристики позволяют предположить, что это переименованный Redmi 14C. Недавно устройство появилось в списке сертификатов Bluetooth SIG под номером модели 2409BRN2CG. Однако онлайн-публикация не содержит дополнительных сведений о характеристиках этого бюджетного смартфона. Тем не менее, это указывает на то, что его мировой запуск может состояться в скором времени.

источник изображения: GizmochinaBluetooth SIG также подтверждает название Redmi A3 Pro для данной модели. Хотя официального заявления пока нет, предшествующий запуск в Кении раскрыл часть основных характеристик устройства. Redmi A3 Pro оборудован большим 6,88-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц. В смартфон установлен процессор MediaTek Helio G81 Ultra, дополненный 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Кроме того, телефон поддерживает расширение оперативной памяти до 8 ГБ за счет виртуальной памяти.

Redmi A3 Pro получил двойную AI-камеру с разрешением 50 мегапикселей на задней панели. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5160 мА·ч. Среди других особенностей выделяются фирменная оболочка Xiaomi на базе операционной системы Android — HyperOS, а также функции разблокировки по лицу и сканер отпечатков пальцев для обеспечения безопасности. Смартфон доступен в двух цветах: синем и черном.

Все эти характеристики подтверждают предположение, что данная модель представляет собой ребрендинг Redmi 14C от Xiaomi, который был выпущен на мировой рынок ещё в августе 2024 года. На данный момент это вся имеющаяся информация, о данном устройстве.