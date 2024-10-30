Google Pixel 9a, запланированный на март 2025 года, предложит 6,3-дюймовый экран, новый процессор Tensor G4 и 8 ГБ оперативной памяти по цене 499 долларов.

Google Pixel 9a обещает порадовать большим экраном, улучшенной производительностью и привлекательной ценой. Запланированный на середину марта 2025 года, этот ранний запуск также предполагает, что Google может пропустить анонсы оборудования на Google I/O в следующем году. Pixel 9a дебютирует по цене 499 долларов, по той же цене, что и Pixel 8a, предлагая расширенные функции без повышения цен, сообщает Gizmochina.

Согласно информации, Pixel 9a оснащён 6,3-дюймовым дисплеем Actua с адаптивной частотой обновления от 60 до 120 Гц, что заметно превосходит 6,1-дюймовый экран Pixel 8a с фиксированной частотой 120 Гц. Размер экрана совпадает с Pixel 9, обеспечивая пользователям схожее качество визуального восприятия. Pixel 9a получит новый процессор Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 128 ГБ или 256 ГБ. Питание устройства осуществляется от аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч, что на 11% больше, чем у Pixel 8a, хотя скорость зарядки осталась прежней — 18 Вт при проводном подключении и 7,5 Вт при беспроводной зарядке.

В сравнении с Pixel 8a, процессор Tensor G4 в Pixel 9a отличается большей энергоэффективностью и способен обрабатывать более сложные задачи, связанные с искусственным интеллектом прямо на устройстве. Это означает значительное увеличение времени автономной работы, повышение пиковой производительности и улучшение реализации функций ИИ.

источник изображения: GizmochinaGoogle заявляет, что Tensor G4 был создан в сотрудничестве с DeepMind и оптимизирован для работы с самыми современными моделями искусственного интеллекта. Это первый процессор, функционирующий на базе Gemini Nano, который обеспечивает мультимодальное взаимодействие, помогающее телефону понимать текст, изображения и аудиоконтент.

Что касается камер, сообщается, что устройство оснащено 48-мегапиксельным основным сенсором, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Для сравнения: Pixel 8a оснащался 64-мегапиксельной основной камерой. Несмотря на увеличение размеров экрана и емкости батареи, в Google, судя по всему, сумели снизить вес Pixel 9a до 186 г, что даже легче, чем у Pixel 8a, весившего 188 г. Благодаря улучшенным характеристикам и сохранившейся привлекательной цене, Pixel 9a может занять лидирующие позиции среди смартфонов средней ценовой категории в 2025 году.