Оба устройства предназначены для работы в сложных условиях и будут иметь улучшенную прочность, производительность и защиту от влаги и пыли.

Samsung разрабатывает два новых прочных дополнения к своей линейке Galaxy: смартфон Galaxy Xcover 8 Pro и планшет Galaxy Tab Active 6 Pro. Известные прочными и надежными устройствами, серии Samsung Xcover и Tab Active разработаны для работы в суровых условиях, удовлетворяя потребности пользователей в сложных условиях, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaСерия Xcover от Samsung была представлена в 2011 году, и ожидается, что модель Xcover 8 Pro станет преемником варианта Pro, вышедшего в 2020 году. Модельный номер SM-G766B, присвоенный Xcover 8 Pro, продолжает традиционную нумерацию Samsung, следуя за предыдущими моделями Xcover 6 Pro (SM-G736B) и Xcover 7 (SM-G556B). Запуск Xcover 8 Pro планируется на середину 2025 года, и он, скорее всего, предложит улучшения в плане прочности и производительности, однако точные характеристики пока остаются неизвестными.

источник изображения: GizmochinaУстройства серии Samsung Xcover славятся своей усиленной конструкцией, водонепроницаемостью, пылезащитой и соответствием военным стандартам, что делает их отличным выбором для использования вне помещений и в сложных условиях. Несмотря на то, что точная спецификация пока держится в секрете, Xcover 8 Pro, предположительно, получит улучшенную производительность, увеличенное время работы от батареи и, возможно, поддержку сети 5G, что позволит ему соответствовать современным требованиям к защищённым смартфона

Линейка защищённых планшетов Samsung пополнится новой моделью Galaxy Tab Active 6 Pro, которая, как ожидается, выйдет одновременно с Xcover 8 Pro в середине 2025 года. Этот планшет станет преемником Tab Active 5, выпущенного ранее в этом году, продолжая чередование обычных и профессиональных версий Samsung. Galaxy Tab Active известен своими особенностями, такими как защита от пыли и влаги по стандарту IP68, соответствие военным стандартам MIL-STD-810 и прочная конструкция, что делает его идеальным решением для использования в промышленности и на открытых пространствах.

Так же, как и в случае с Xcover 8 Pro, предполагается, что Tab Active 6 Pro обеспечит повышенную прочность, усовершенствованный экран и надёжную батарею с возможностью замены, как это было в предыдущих версиях. Учитывая, что Samsung уже интегрировала поддержку S Pen в предыдущие модели Tab Active, можно ожидать, что новая модель сохранит эти функциональные возможности.