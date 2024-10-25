Oppo официально представила в Китае новые флагманские смартфоны серии Find X8. Модели Find X8 и Find X8 Pro получили значительные улучшения в области экрана, производительности и камер, что ставит их в ряд серьезных конкурентов среди смартфонов премиум класса. Стоит отметит, что смартфоны получат глобальные версии, сообщает Gizmochina.
Find X8 оснащен 6,59-дюймовым LTPO OLED дисплеем с разрешением 1,5K (2760 x 1256 пикселей), разработанным компанией Tianma. Экран предлагает частоту обновления от 1 до 120 Гц, узкие рамки толщиной всего 1,45 мм и максимальную яркость 4500 нит. В свою очередь, Find X8 Pro получил 6,78-дюймовый 1.5K LTPO OLED micro-quad дисплей с изогнутыми краями, дисплей поддерживает частоту обновления до 120 Гц и такую же высокую яркость. Обе модели оснащены стеклом Oppo Crystal Shield, которое обеспечивает высокую надежность устройства.
Смартфоны работают на новейшем процессоре SoC MediaTek Dimensity 9400. Устройства оснащены до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Для поддержания стабильной работы в условиях высоких нагрузок устройства снабжены мощной системой охлаждения VC. Смартфоны набрали более 3,1 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Обе модели используют операционную систему Oppo ColorOS 15 на базе Android 14. Обновлённая версия ColorOS включает в себя множество функций на базе искусственного интеллекта и переработанный интерфейс, нацеленный на улучшение взаимодействия с пользователем. Find X8 оснащен тройной камерой на 50 мегапикселей, состоящей из основного датчика Sony LYT-700, сверхширокоугольного модуля на 50 мегапикселей и 50-мегапиксельного перископа с 3-кратным оптическим зумом. У Find X8 Pro система камер состоит из четырёх модулей, включая дополнительный 50-мегапиксельный перископ с 6-кратным увеличением. Основная камера в версии Pro получила более крупный сенсор Sony LYT-808 размером 1/1,4 дюйма, улучшающий съёмку при недостаточном освещении.
Оба смартфона поддерживают 120-кратный цифровой зум, процессор обработки изображений HyperTone для улучшения резкости снимков и портретный режим от Hasselblad. Также они оснащены рядом функций на базе искусственного интеллекта, таких как AI Erase, AI Anti-Reflection, AI De-Blur и AI Super Resolution. Find X8 оснащён аккумулятором ёмкостью 5630 мА·ч, тогда как Find X8 Pro получил батарею увеличенной ёмкости — 5910 мА·ч. Оба устройства поддерживают быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, беспроводную зарядку на 50 Вт и реверсивную зарядку мощностью 10 Вт. Серия Find X8 отличается высокой степенью защиты от пыли и влаги — IP68 и IP69. Обе модели оснащены встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, слотом для двух SIM-карт, стереодинамиками, а также поддерживают стандарты связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. В Find X8 Pro дополнительно имеется многофункциональная кнопка, которая выполняет роль спуска затвора камеры и регулятора уведомлений, обеспечивая удобный доступ к ключевым функциям.
Find X8 представлен в цветах Starfield Black, Floating Light White, Chasing Wind Blue и Bubble Pink. Стоимость начинается от 4199 юаней ($589) за версию 12 ГБ/256 ГБ и достигает 4999 юаней ($702) за конфигурацию 16 ГБ/512 ГБ. Find X8 Pro доступен в оттенках Hoshino Black, Cloud White и Sky Blue. Цены стартуют с 5299 юаней ($744) за модель 12ГБ/256ГБ, а версия Satellite Edition 16ГБ/1ТБ обойдется в 6999 юаней ($983). Продажи в Китае начнутся 30 октября, а появление глобальной версии ожидается в скором времени, но точные даты компания пока не уточнила.