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Аскар_Техник
Oppo представила смартфоны Find X8 и Find X8 Pro
Продажи в Китае стартуют 30 октября, глобальная версия ожидается в ближайшее время.

Oppo официально представила в Китае новые флагманские смартфоны серии Find X8. Модели Find X8 и Find X8 Pro получили значительные улучшения в области экрана, производительности и камер, что ставит их в ряд серьезных конкурентов среди смартфонов премиум класса. Стоит отметит, что смартфоны получат глобальные версии, сообщает Gizmochina.

Find X8 оснащен 6,59-дюймовым LTPO OLED дисплеем с разрешением 1,5K (2760 x 1256 пикселей), разработанным компанией Tianma. Экран предлагает частоту обновления от 1 до 120 Гц, узкие рамки толщиной всего 1,45 мм и максимальную яркость 4500 нит. В свою очередь, Find X8 Pro получил 6,78-дюймовый 1.5K LTPO OLED micro-quad дисплей с изогнутыми краями, дисплей поддерживает частоту обновления до 120 Гц и такую же высокую яркость. Обе модели оснащены стеклом Oppo Crystal Shield, которое обеспечивает высокую надежность устройства. 

источник изображения: GizmochinaСмартфоны работают на новейшем процессоре SoC MediaTek Dimensity 9400. Устройства оснащены до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Для поддержания стабильной работы в условиях высоких нагрузок устройства снабжены мощной системой охлаждения VC. Смартфоны набрали более 3,1 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Обе модели используют операционную систему Oppo ColorOS 15 на базе Android 14. Обновлённая версия ColorOS включает в себя множество функций на базе искусственного интеллекта и переработанный интерфейс, нацеленный на улучшение взаимодействия с пользователем. Find X8 оснащен тройной камерой на 50 мегапикселей, состоящей из основного датчика Sony LYT-700, сверхширокоугольного модуля на 50 мегапикселей и 50-мегапиксельного перископа с 3-кратным оптическим зумом. У Find X8 Pro система камер состоит из четырёх модулей, включая дополнительный 50-мегапиксельный перископ с 6-кратным увеличением. Основная камера в версии Pro получила более крупный сенсор Sony LYT-808 размером 1/1,4 дюйма, улучшающий съёмку при недостаточном освещении.

 источник изображения: GizmochinaОба смартфона поддерживают 120-кратный цифровой зум, процессор обработки изображений HyperTone для улучшения резкости снимков и портретный режим от Hasselblad. Также они оснащены рядом функций на базе искусственного интеллекта, таких как AI Erase, AI Anti-Reflection, AI De-Blur и AI Super Resolution. Find X8 оснащён аккумулятором ёмкостью 5630 мА·ч, тогда как Find X8 Pro получил батарею увеличенной ёмкости — 5910 мА·ч. Оба устройства поддерживают быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, беспроводную зарядку на 50 Вт и реверсивную зарядку мощностью 10 Вт. Серия Find X8 отличается высокой степенью защиты от пыли и влаги — IP68 и IP69. Обе модели оснащены встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, слотом для двух SIM-карт, стереодинамиками, а также поддерживают стандарты связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. В Find X8 Pro дополнительно имеется многофункциональная кнопка, которая выполняет роль спуска затвора камеры и регулятора уведомлений, обеспечивая удобный доступ к ключевым функциям. 

 источник изображения: GizmochinaFind X8 представлен в цветах Starfield Black, Floating Light White, Chasing Wind Blue и Bubble Pink. Стоимость начинается от 4199 юаней ($589) за версию 12 ГБ/256 ГБ и достигает 4999 юаней ($702) за конфигурацию 16 ГБ/512 ГБ. Find X8 Pro доступен в оттенках Hoshino Black, Cloud White и Sky Blue. Цены стартуют с 5299 юаней ($744) за модель 12ГБ/256ГБ, а версия Satellite Edition 16ГБ/1ТБ обойдется в 6999 юаней ($983). Продажи в Китае начнутся 30 октября, а появление глобальной версии ожидается в скором времени, но точные даты компания пока не уточнила.

#oppo find x8 series
Источник: gizmochina.com
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