Компания Oppo представила в Китае свой смартфон K-серии, K12 Plus. Это устройство среднего класса и выделяется большим аккумулятором и плавным дисплеем, а также продвинутой системой камер, сообщает Gizmochina.
Oppo K12 Plus оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который обеспечивает хорошую производительность для ежедневного использования и легких игр. Устройство использует операционную систему Oppo ColorOS 14 на базе Android 14. В самой продвинутой конфигурации смартфон имеет до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. На передней части устройства расположен 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит. Смартфон поддерживает широкий цветовой охват P3 и может похвастаться частотой дискретизации касания 240 Гц, что делает игровой процесс более отзывчивым. На задней панели K12 Plus находится двойная система камер. Основной модуль представляет собой 50-мегапиксельный сенсор, работающий в паре с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Для селфи и видео предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.
Телефон оснащен большим аккумулятором емкостью 6400 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. Для безопасности используется сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран смартфона. Oppo K12 Plus доступен в двух цветовых вариантах: Snow Peak White и Black Basalt. Стоимость начинается от 1799 юаней (примерно 24 241 рублей) за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти при предварительном заказе. Самая продвинутая конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища обойдется в 2499 юаней (приблизительно 33 674 рублей). Предварительный заказ уже открыт в Китае, а официальный старт продаж запланирован на 15 октября.