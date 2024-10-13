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Аскар_Техник
Oppo представила смартфон K12 Plus с процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Устройство оснащено операционной системой Oppo ColorOS 14 на базе Android 14 и большим аккумулятором емкостью 6400 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

Компания Oppo представила в Китае свой смартфон K-серии, K12 Plus. Это устройство среднего класса и выделяется большим аккумулятором и плавным дисплеем, а также продвинутой системой камер, сообщает Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaOppo K12 Plus оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который обеспечивает хорошую производительность для ежедневного использования и легких игр. Устройство использует операционную систему Oppo ColorOS 14 на базе Android 14. В самой продвинутой конфигурации смартфон имеет до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. На передней части устройства расположен 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит. Смартфон поддерживает широкий цветовой охват P3 и может похвастаться частотой дискретизации касания 240 Гц, что делает игровой процесс более отзывчивым. На задней панели K12 Plus находится двойная система камер. Основной модуль представляет собой 50-мегапиксельный сенсор, работающий в паре с  8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Для селфи и видео предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера. 

 источник изображения: GizmochinaТелефон оснащен большим аккумулятором емкостью 6400 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. Для безопасности используется сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран смартфона. Oppo K12 Plus доступен в двух цветовых вариантах: Snow Peak White и Black Basalt. Стоимость начинается от 1799 юаней (примерно 24 241 рублей) за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти при предварительном заказе. Самая продвинутая конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища обойдется в 2499 юаней (приблизительно 33 674 рублей). Предварительный заказ уже открыт в Китае, а официальный старт продаж запланирован на 15 октября.

#oppo k12 plus
Источник: gizmochina.com
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Oppo K12 Plus получит ёмкую батарею на 6400 мАч и дебютирует 12 октября
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