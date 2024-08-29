Смартфоны оснащены процессорами Dimensity 7300 Energy и Dimensity 6300

Серия смартфонов Realme 13 Pro была представлена в Индии в прошлом месяце. Сейчас же компания анонсировала две новые модели: Realme 13 5G и Realme 13+ 5G. Эти два устройства имеют похожий дизайн и характеристики, но модель Plus является более премиальной, пишет Gizmochina.

Realme 13 5G оснащен 6,72-дюймовым дисплеем, в то время как модель 13+ 5G имеет чуть меньший 6,67-дюймовый дисплей. Оба устройства обладают разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Однако стоит отметить, что стандартная модель оснащена ЖК-дисплеем, в то время как версия Plus оборудована AMOLED-дисплеем.

Обе модели поддерживают технологию Rainwater Smart Touch, позволяющую использовать смартфоны даже влажными руками. Что касается дизайна, Realme 13 5G имеет плоский корпус с круглым островком камеры на задней панели, выполненным в градиентном стиле.Realme 13 5G имеет основную камеру Sony LYT-600 на 50 МП с OIS и дополнительный 2-мегапиксельный блок для портретной съемки. Версия Plus оснащена той же основной камерой, но также включает сверхширокоугольный объектив на 8 МП. Обе модели имеют 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

источник изображения: GizmochinaRealme 13 5G и 13+ 5G оснащены процессорами Dimensity 7300 Energy и Dimensity 6300 соответственно. Они могут иметь до 12 ГБ оперативной памяти, а также поддерживают виртуальную ОЗУ и до 256 ГБ встроенной памяти. Для охлаждения устройств используется система VC из нержавеющей стали, но версия Plus имеет увеличенный размер системы охлаждения.

Смартфоны поставляются с режимом GT, который включает в себя игровые функции, аналогичные тем, что есть у флагманского Realme GT 6. Устройства оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт на стандартной модели и 80 Вт на версии Plus.

С точки зрения программного обеспечения, смартфоны работает на Realme UI 4.0, основанной на базе Android 14. Realme 13 5G доступен в цветах Speed Green и Dark Purple, в то время как модель 13+ 5G предлагается в дополнительном оттенке Victory Gold.

Стандартная модель продается по цене 17 999 рупий (около 19 601 рублей) за версию 8 ГБ + 128 ГБ и 19 999 рупий (примерно 21 780 рублей) за вариант 8 ГБ + 256 ГБ. Модель Plus стоит 22 999 рупий (приблизительно 25 047 рублей) и 24 999 рупий (около 27 225 рублей) соответственно за те же конфигурации. Также доступна версия 12 ГБ + 256 ГБ по цене 26 999 рупий (примерно 29 403 рублей).