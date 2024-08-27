По слухам, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen 4 и 6,78-дюймовый дисплей BOE X2 LTPO с разрешением 1,5K.

На платформе Weibo был опубликован макет рендера будущего смартфона Realme GT 7 Pro. Стоит отметить, что предшественник данной модели, Realme GT 5 Pro, представленный в декабре 2023 года, выделялся большим круглым блоком основной камеры. Однако, судя по макету рендера GT 7 Pro, дизайн этого устройства будет ближе к Realme GT 6 для китайского рынка, который оснащен квадратным блоком камер, пишет Gizmochina.

источник изображения: Gizmochina

Ранее в этом месяце надежный источник Digital Chat Station поделился схемой, которая продемонстрировала дизайн будущих флагманских телефонов. На рендере, созданном на основе просочившейся схемы, изображена белая задняя панель смартфона с заметным модулем камеры квадратной формы, расположенным в верхнем левом углу. В этом модуле размещены три камеры и светодиодная вспышка. Логотип «realme» расположен вертикально вдоль нижней левой стороны устройства.

Realme GT 7 Pro получит 6,78-дюймовый дисплей BOE X2 LTPO с разрешением 1,5K, который имеет микроизогнутый дизайн со всех четырех сторон. Предполагается, что устройство получит встроенный в экран одноточечный ультразвуковой датчик отпечатков пальцев для повышения уровня безопасности. Ожидается, что Realme GT 7 Pro будет работать под управлением операционной системы Android 15 и иметь класс защиты IP68/69 от воды и пыли.

источник изображения: Gizmochina

Предполагается, что смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 4, который работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Его аккумулятор будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт. На задней панели Realme GT 7 Pro будет установлена камера с 50-мегапиксельным основным датчиком, сверхширокоугольным объективом и 3-кратным перископическим телеобъективом Sony LYT-600. Ожидается, что система камер будет поддерживать 10-кратный гибридный зум и 120-кратный цифровой зум. Пока нет информации о характеристиках фронтальной камеры GT 7 Pro.

По слухам, Realme GT 7 Pro будет выпущен в Китае в период с октября по ноябрь. Глобальный запуск ожидается к декабрю, и этот смартфон может стать первым устройством на рынке с использованием нового чипсета Snapdragon 8 Gen 4.