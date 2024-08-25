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Аскар_Техник
Infinix представила смартфоны Note 40 Pro 5G и Pro+ 5G Racing Edition в сотрудничестве с BMW Group
Устройства отличаются дизайном и эксклюзивными обоями, вдохновленными гонками.

Недавно компания Infinix анонсировала в Индии беспроводные наушники XE27 и Buds NEO TWS. Теперь бренд представил в стране смартфоны Note 40 Pro 5G и Note 40 Pro+ 5G Racing Edition. Эти смартфоны были разработаны в сотрудничестве с дизайнерским заводом BMW Group, пишет Gizmochina.

Смартфоны Infinix Note 40 Pro 5G и Pro+ 5G Racing Edition сохраняют тот же прямоугольный модуль задней камеры с активной подсветкой Halo AI. Рядом с надписью на 108-мегапиксельную камеру расположен легендарный триколор BMW. Остальная часть задней панели украшена гладкими вертикальными линиями, созданными с помощью передовых технологий УФ-печати, что придает ей глянцевый эффект премиум-класса. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что центр задней панели напоминает логотип Формулы-1. Infinix Note 40 серии Racing Edition выделяются не только дизайном, но и эксклюзивными обоями, вдохновленными энергией высокоскоростной гоночной трассы. Кроме того, устройства поставляются в индивидуальном розничном наборе с дополнительными аксессуарами от BMW.

источник изображения: GizmochinaInfinix Note 40 Pro 5G Racing Edition предлагается по цене 15 999 рупий ( около 17 472 рублей) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В свою очередь, модель Pro+ 5G Racing Edition с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти стоит 18 999 рупий (примерно 20 749 рублей). Основные технические характеристики Infinix Note 40 Pro 5G и Pro+ 5G остались неизменными. Оба устройства оснащены изогнутым AMOLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Основная камера на 108 МП дополнена двумя датчиками на 2 МП. За производительность отвечают процессор Dimensity 7020 в сочетании с оперативной памятью до 12 ГБ и встроенным хранилищем на 256 ГБ. Note 40 Pro 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, в то время как Note 40 Pro+ 5G работает на батарее емкостью 4600 мАч, поддерживающей зарядку мощностью 100 Вт. Устройства также совместимы с беспроводной зарядкой мощностью 20 Вт.

#infinix note 40 series racing edition
Источник: gizmochina.com
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