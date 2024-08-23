Смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen 4, новый дисплей BOE X2, и перископический объектив LYT-600.

Компания Realme недавно представила серию смартфонов Realme 13 Pro в Китае. В ближайшие недели бренд планирует анонсировать несколько устройств под брендом Realme 13 на внутреннем рынке. Ожидается, что к концу октября будет представлен Realme GT 7 Pro, оснащенный новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 4. Известный источник Digital Chat Station уже поделился множеством деталей о GT 7 Pro. Сегодня инсайдер опубликовал дополнительную информацию об этом устройстве через свой аккаунт в Weibo, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaТехнические характеристики, упомянутые в сообщении Weibo, указывают на то, что речь идет о Realme GT 7 Pro, хотя название устройства прямо не упоминается. Сообщается, что Realme GT 7 Pro будет оснащен совершенно новым дисплеем BOE X2, который выглядит плоским, несмотря на микроизогнутые края со всех четырех сторон. Стоит отметить, что предыдущая модель, Realme GT 5 Pro, выпущенная в декабре прошлого года, была оснащена экраном BOE X1. Инсайдер также добавил, что Realme может использовать другое название для продвижения дисплея. Digital Chat Station упомянул, что экран Realme GT 7 Pro будет поддерживать разрешение 1,5K, он не раскрыл размер экрана. Вероятнее всего, BOE X2, будет улучшенной версией своего предшественника BOE X1, размер экрана Realme GT 7 Pro может составить 6,78 дюйма, что аналогично GT 5 Pro.

источник изображения: GizmochinaRealme GT 7 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 4. Судя по всему, самый продвинутый вариант устройства будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Утечка не раскрыла точный размер батареи, но упомянула, что она будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Однако нет ясности относительно того, будет ли окончательная версия поддерживать беспроводную зарядку. Это связано с тем, что функция беспроводной зарядки не может быть активирована на текущем инженерном прототипе устройства. Задняя камера Realme GT 7 Pro может включать в себя перископический объектив LYT-600 с 3-кратным увеличением. Согласно предыдущим утечкам от того же источника, устройство будет поддерживать 10-кратный гибридный зум и 120-кратный цифровой зум. Устройство может быть оснащено 50-мегапиксельным датчиком основной камеры. GT 7 Pro будет иметь защиту от воды и пыли IP68/69. Для обеспечения безопасности смартфон будет оснащен одноточечным ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев.