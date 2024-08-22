Смартфоны получат процессор Dimensity 9400, 6,7-дюймовый плоский OLED-дисплей для Find X8 и 6,8-дюймовый микроизогнутый OLED-дисплей для Find X8 Pro. Аккумуляторы будут на 5600 мАч и 5700 мАч соответственно.

Серия смартфонов Oppo Find X7, представленная в январе этого года, до сих пор доступна только на китайском рынке. В новом отчете SmartPrix раскрыты глобальные сроки запуска серии Oppo Find X8, пишет Gizmochina.

Oppo планирует выпустить Find X8 и Find X8 Pro в октябре текущего года в Китае. Что касается Find X8 Ultra, ожидается, что он будет представлен на рынке бытовой техники в январе 2025 года. Оба устройства будут запущены на рынках за пределами Китая. В отчете не уточняется конкретная информация о глобальном запуске Find X8 Ultra. Find X8 и X8 Pro будут оснащены процессором Dimensity 9400, запуск которого ожидается в октябре этого года. Согласно отчету, Find X8 будет иметь 6,7-дюймовый плоский OLED-дисплей, в то время как Find X8 Pro будет оснащен 6,8-дюймовым микроизогнутым OLED-дисплеем. Оба дисплея поддерживают разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц.

источник изображения: GizmochinaFind X8 получит аккумулятор емкостью 5600 мАч, а Find X8 Pro будет иметь батарею емкостью 5700 мАч. Оба устройства будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Система камер Find X8 будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 3-кратный перископический телеобъектив, тогда как модель Pro будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 3-кратный телеобъектив с 10-кратным перископическим телевиком. По слухам оба устройства будут доступны в черных, белых и синих оттенках. Стандартная модель может появиться в розовом варианте.