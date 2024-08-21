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Аскар_Техник
IQOO представила два новых смартфона Z9s и Z9s Pro
Смартфоны получили изогнутый AMOLED дисплей и процессоры Dimensity 7300 и Snapdragon 7 Gen 3.

Суббренд Vivo представил две новые модели в своей линейке: iQOO Z9s и Z9s Pro. Эти устройства имеют схожие характеристики и позиционируются как самые быстрые смартфоны в своем классе с изогнутым экраном и тонким дизайном, пишет Gizmochina  

Смартфоны iQOO Z9s и Z9s Pro поставляются с изогнутым 3D-дисплеем AMOLED размером 6,7 дюйма. Оба телефона имеют разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц. Модель Z9s Pro отличается впечатляющей пиковой яркостью в 4500 нит, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете. В свою очередь, Z9s предлагает яркость 1800 нит. iQOO Z9s выделяется своим модулем камеры в форме таблетки с двумя продолговатыми элементами, где расположены система камер и светодиод Aura. Z9s Pro получил модуль камеры, который очень похож на флагманский iQOO 12. iQOO Z9s и Z9 Pro поставляются c 50 мегапиксельным датчиком Sony IMX882 с поддержкой оптической стабилизации. Z9s имеет 2-мегапиксельный портретный объектив, тогда как Z9s Pro оснащен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Оба телефона оснащены функциями AI Erase, AI Photo Enhance и способны снимать видео в формате 4K.

источник изображения: GizmochinaВ iQOO Z9s установлен процессор Dimensity 7300, тогда как Z9s Pro работает на чипсете Snapdragon 7 Gen 3. Оба телефона имеют до 12 ГБ оперативной памяти  и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфоны оснащены аккумулятором емкостью 5500 мАч. Z9s поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт, в то время как Z9s Pro поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Телефоны работают на базе Android 14 с двухлетними обновлениями ОС.

iQOO Z9s доступен в цветах Onyx Green и Titanium Matte, а Z9s Pro предлагается в оттенках Flamboyant Orange и Luxe Marble. Цена на iQOO Z9s начинается от 19 999 рупий (около 21 650 рублей) за версию 8 ГБ + 128 ГБ и достигает 23 999  рупий (примерно 25 980 рублей) за вариант 12 ГБ + 256 ГБ. iQOO Z9s Pro стоит 24 999 рупий (приблизительно 27 000 рублей) за версию 8 ГБ + 128 ГБ и 26 999 рупий за вариант 8 ГБ + 256 ГБ, тогда как топовая конфигурация 16 ГБ + 256 ГБ обойдется в 28 999 рупий (примерно 31 400 рублей).

#iqoo z9s #iqoo z9s pro
Источник: gizmochina.com
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Cмартфоны IQOO Z9s и Z9s Pro получат чипы от разных брендов
Информация о технических характеристиках серии iQOO Z9s появилась на официальном сайте
Официально представлены смартфоны iQOO Z9s и Z9s Pro с изогнутым AMOLED-дисплеем
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