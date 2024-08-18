Ожидается, что новый смартфон будет иметь схожие характеристики с Vivo Y18s.

Китайская компания Vivo, специализирующаяся на производстве электроники, разрабатывает новый бюджетный смартфон. Источник Gizmochina обнаружил этот смартфон в базе данных IMEI. Выпустив модель Vivo Y18s несколько месяцев назад, компания решила усилить свои позиции на рынке бюджетных смартфонов, приступив к разработке нового устройства — Vivo Y19s.

источник изображения: GizmochinaСогласно базе данных IMEI, устройство Vivo Y19s получила номер модели V2419. Ожидается, что новый смартфон будет иметь схожие характеристики с Vivo Y18s. В настоящее время неизвестны ни дата презентации, ни спецификации нового смартфона Vivo Y19s. Однако, по сравнению с предыдущей моделью Vivo Y18s, ожидается, что Y19s будет немного усовершенствован. Давайте рассмотрим технические характеристики Vivo Y18s.

источник изображения: GizmochinaСмартфон Vivo Y18s оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Устройство имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон использует процессор MediaTek Helio G85. Точная дата выпуска Vivo Y19s пока не объявлена, но возможно, что в будущем появится больше информации.



